El Parma ha fichado de forma definitiva a Benjamin Cremaschi, procedente del Inter Miami CF. El centrocampista estadounidense ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031.





Nacido en 2005 y formado en las categorías inferiores del Inter Miami, Cremaschi es uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol estadounidense. Tras debutar en 2023, ha jugado más de 100 partidos con el club de Florida y ha contribuido a la conquista de la Leagues Cup y del MLS Supporters' Shield. Ha sido internacional absoluto con Estados Unidos y participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. En 2025 ganó la Bota de Oro del Mundial Sub-20 (5 goles) y el premio «US Soccer Athlete of the Year» al mejor joven. Llegó a Parma el pasado verano y, pese a una lesión que limitó su participación, el club apuesta por su talento y confirma su compromiso de futuro.



