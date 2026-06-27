Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Benjamin Cremaschi, ParmaGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Parma ficha a Cremaschi de forma definitiva

Parma Calcio 1913
Fichajes
B. Cremaschi

Comunicado de la sociedad ducal

El Parma ha fichado de forma definitiva a Benjamin Cremaschi, procedente del Inter Miami CF. El centrocampista estadounidense ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2031.


Nacido en 2005 y formado en las categorías inferiores del Inter Miami, Cremaschi es uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol estadounidense. Tras debutar en 2023, ha jugado más de 100 partidos con el club de Florida y ha contribuido a la conquista de la Leagues Cup y del MLS Supporters' Shield. Ha sido internacional absoluto con Estados Unidos y participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. En 2025 ganó la Bota de Oro del Mundial Sub-20 (5 goles) y el premio «US Soccer Athlete of the Year» al mejor joven. Llegó a Parma el pasado verano y, pese a una lesión que limitó su participación, el club apuesta por su talento y confirma su compromiso de futuro.


  • Cremaschi comenta: «Estoy orgulloso de decir que mi futuro está en Parma. Esta ciudad es mi hogar y estoy feliz de seguir con el Parma Calcio. El último año fue difícil por la lesión, pero me ha hecho más decidido a volver más fuerte. Trabajo cada día para llegar listo a la nueva temporada y ansío compartir nuevas emociones con los aficionados. Gracias por su cariño, apoyo y confianza. ¡Nos vemos pronto!».




    • Anuncios