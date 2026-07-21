Paredes, no habrá expulsión tras el Argentina-España: la FIFA corrige el error

Leandro Paredes no fue expulsado tras la final España-Argentina. La FIFA lo ha confirmado a laBBC: se trató de un error informático en los datos para los comentaristas, por lo que no se impuso sanción alguna al centrocampista argentino, involucrado en la trifulca final con varios jugadores de ambas selecciones.





Paredes, del Boca Juniors, participó en el altercado con empujones y agarres contra Eric García y Gavi, pero el único expulsado sigue siendo Enzo Fernández, por doble amarilla en el descuento.

Sin embargo, el caso no está cerrado: la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal para investigar posibles infracciones del Código Disciplinario tras el partido. Su informe podría derivar en sanciones o multas para los implicados en la pelea.







