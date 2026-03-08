«¡Parece perdido!» - Igor Tudor criticó el enfoque «sin sentido» de Tim Sherwood en el Tottenham

A medida que la crisis se agrava en el estadio, comienzan a surgir nombres del pasado del club como posibles salvadores. Glenn Hoddle, un auténtico icono del club que dirigió al equipo entre 2001 y 2003, ha admitido que estaría dispuesto a volver para ayudar al equipo de su infancia a salir de su difícil situación actual.

En el podcast «Could It Be Magic», antes de la derrota del Spurs ante el Crystal Palace el jueves, el técnico de 68 años reflexionó sobre su conexión con el club. «Creo que realmente me atraería», afirmó Hoddle. «Especialmente con el Tottenham, ya que es mi club. Lo he apoyado desde que tenía ocho años. Por lo tanto, ha sido una parte muy importante de mi vida».

Añadió sobre su primera etapa como entrenador: «Política y financieramente, no había dinero. Sin duda, no era lo que me habían dicho que iba a encontrar».

Tudor esperará aliviar la presión sobre sus hombros cuando los Spurs vuelvan a la acción fuera de casa contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes por la noche.