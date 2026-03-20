Palermo, avances en el proyecto del estadio: Populous trabaja en el nuevo Barberá

«El Palermo FC ha anunciado la conclusión de la conferencia preliminar de servicios relativa al proyecto del nuevo estadio Renzo Barbera, un paso técnico y administrativo clave en el proceso de modernización del estadio.

El diseño correrá a cargo de Populous, líder mundial en el sector de las instalaciones deportivas y de entretenimiento. El equipo de Populous Italia colaborará con su sede central de EMEA. Estos mismos profesionales ya habían aportado sus conocimientos técnicos y de diseño para el estudio de viabilidad (DOCFAP).

La conclusión de esta fase confirma la viabilidad técnica y administrativa de las obras, lo que es fundamental para la declaración de interés público del proyecto. El siguiente paso será la Conferencia decisoria. El Palermo FC sigue trabajando con el Ayuntamiento y las partes interesadas locales con el objetivo de construir un estadio moderno y de alta calidad para los aficionados y la ciudad, a la altura de las ambiciones del club. El objetivo común es también convertir el Barbera en una de las sedes candidatas para albergar competiciones internacionales, a partir de la Eurocopa de 2032.

«El buen resultado de los trabajos de la conferencia de servicios preliminar ha permitido al Palermo reafirmar su disposición a un compromiso compartido para la construcción de un estadio moderno y funcional, en beneficio de toda la comunidad», declaró el director general del Palermo, Giovanni Gardini.

«Estamos orgullosos de apoyar al club y al Ayuntamiento en la creación de un nuevo hogar para los aficionados y para la ciudad de Palermo. El nuevo Estadio Renzo Barbera será un referente nacional e internacional, y un modelo de desarrollo sostenible. Será un emblema durante los partidos y permanecerá activo todos los días», comentó Silvia Prandelli, directora sénior de Populous Italia.