El padre de Lamine Yamal acusado de 'provocar a los aficionados del Real Betis' en un tenso intercambio que obligó a la intervención de la seguridad durante la victoria del Barcelona

Mientras que el desempeño del adolescente en el campo fue excelente, su padre se metió en problemas después de supuestamente enfrentarse a los aficionados del Real Betis en el estadio. Según el informe de Yago de Vega en Carrusel Deportivo, la situación en las gradas, donde estaba sentado el padre de Yamal, se volvió hostil después de que él provocara deliberadamente a los seguidores locales que lo rodeaban cerca de su asiento.

Supuestamente hizo gestos, lo que a su vez enfureció a los aficionados locales, haciendo que se volvieran hostiles, lo que llevó a abucheos y momentos de tensión. Un oficial de seguridad del estadio tuvo que intervenir y se le pudo ver claramente acercándose al padre de Yamal para pedirle que se calmara. Yago, sin embargo, afirmó más tarde (vía Caldena SER): "Le acabo de preguntar a mi amigo que está allí, y me dijo que por el momento las cosas se han calmado, pero hubo un momento en que incluso pensó que algo podría pasar."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!