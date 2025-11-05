El padre de Alexis Mac Allister elogia los vínculos con el Real Madrid y respalda la decisión de su hijo sobre su futuro

Desde su llegada procedente del Brighton en 2023, Mac Allister se ha convertido silenciosamente en el corazón del mediocampo del Liverpool. Su rendimiento despertó el interés del Real Madrid, pero las realidades financieras rápidamente enfriaron la operación: el club español se echó atrás ante los 100 millones de euros que pedía Liverpool, especialmente después de haber invertido más de 175 millones de euros en la ventana de verano. El argentino aún tiene tres años de contrato y, al inicio de la temporada, abordó la especulación con la madurez que le ha ganado respeto dentro del vestuario.

En conversación con el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, Mac Allister declaró: “Leí los rumores y las noticias me llegan, pero lo importante es el presente. No importa cuánto me quiera el club; si juego mal este fin de semana, perderán interés. Estoy bien en el Liverpool y no tengo necesidad de moverme. Tengo mucho respeto por el club y no creo que sea necesario hablar de otros equipos.”

Fuera del campo, el argentino habló sobre cómo la vida en Liverpool lo ha moldeado tanto como futbolista como persona: “Estoy un poco lejos, así que algunos aficionados te saludan con respeto, pero en la ciudad son más apasionados. El club es como una familia. Una frase lo resume todo: ‘Nunca caminarás solo’.”

