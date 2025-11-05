Getty Images Sport
El padre de Alexis Mac Allister elogia los vínculos con el Real Madrid y respalda la decisión de su hijo sobre su futuro
El ascenso de Mac Allister en Merseyside
Desde su llegada procedente del Brighton en 2023, Mac Allister se ha convertido silenciosamente en el corazón del mediocampo del Liverpool. Su rendimiento despertó el interés del Real Madrid, pero las realidades financieras rápidamente enfriaron la operación: el club español se echó atrás ante los 100 millones de euros que pedía Liverpool, especialmente después de haber invertido más de 175 millones de euros en la ventana de verano. El argentino aún tiene tres años de contrato y, al inicio de la temporada, abordó la especulación con la madurez que le ha ganado respeto dentro del vestuario.
En conversación con el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, Mac Allister declaró: “Leí los rumores y las noticias me llegan, pero lo importante es el presente. No importa cuánto me quiera el club; si juego mal este fin de semana, perderán interés. Estoy bien en el Liverpool y no tengo necesidad de moverme. Tengo mucho respeto por el club y no creo que sea necesario hablar de otros equipos.”
Fuera del campo, el argentino habló sobre cómo la vida en Liverpool lo ha moldeado tanto como futbolista como persona: “Estoy un poco lejos, así que algunos aficionados te saludan con respeto, pero en la ciudad son más apasionados. El club es como una familia. Una frase lo resume todo: ‘Nunca caminarás solo’.”
El padre de Mac Allister arroja luz sobre los vínculos con el Real Madrid
Carlos Mac Allister, padre del mediocampista, salió al paso de los rumores que vinculan al ganador argentino de la Copa del Mundo con el Real Madrid. En una entrevista con el medio español AS, el hombre que ha guiado la carrera de su hijo durante años aclaró que no ha habido ningún “contacto” por parte del club español, a pesar de meses de especulación.
"Leí los rumores, pero eso es todo lo que eran", comentó. "No hubo contactos. En cualquier caso, siempre es agradable cuando mi hijo es relacionado con los clubes más grandes del mundo. El Real Madrid es un club muy grande, pero también lo es el Liverpool, y debemos ser responsables y respetar la institución a la que pertenece y que creyó en él."
Carlos enfatizó que cualquier decisión importante sobre el futuro de Alexis debe depender del propio jugador. "Tengo que ser prudente. Él juega para el Liverpool ahora. En el futuro, si surge una oportunidad y es adecuada, tendrá que tomar sus propias decisiones", explicó. "Eso es lo que les he enseñado: puedo darles mi opinión, pero ellos deben hacer lo que consideren mejor."
El Real Madrid sigue adelante sin Mac Allister
Aunque la búsqueda del Real Madrid por Mac Allister pueda estar en pausa, los Blancos no parecen tener problemas en el centro del campo. Su motor de nueva generación, compuesto por Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni y Arda Güler, está funcionando a la perfección. Bellingham, en particular, ha recuperado su mejor forma tras superar los problemas de hombro que lo afectaron la temporada pasada. Ahora ha marcado en tres partidos consecutivos, incluyendo el gol decisivo en la victoria por 2-1 en el Clásico contra el Barcelona. Muchos en España consideran que podría volver a ser candidato al Balón de Oro si mantiene este nivel.
Por su parte, Güler ha formado una sociedad letal con Kylian Mbappé. El prodigio turco acumula seis asistencias, todas para la estrella francesa, además de tres goles propios esta temporada. El exjugador del Madrid Predrag Mijatovic, hablando en Cadena SER, elogió la química del dúo: “Arda Güler ya tiene seis asistencias, todas a Mbappé. Es una asociación prometedora, ¿verdad? Sin duda. Si yo fuera jugador del Real Madrid, mi primera opción siempre sería buscar a Mbappé porque ofrece muchas soluciones. Pero además de eso, sí, se entienden muy bien. Es un chico joven que empieza a parecer titular indiscutible, y eso es muy importante para él, pero tiene que saber que en un equipo como el Real Madrid debes seguir dando más y más, especialmente hasta ganarte a todos. Va por buen camino, pero aún tiene que trabajar más duro.”
Líneas de batalla definidas en Anfield
El enfrentamiento del martes contra el Real Madrid en Anfield será una prueba de carácter para el Liverpool. Los Rojos han perdido seis de sus últimos ocho partidos, una racha que los ha dejado urgidos por recuperar impulso. Su reciente victoria por 2-0 sobre el Aston Villa levantó un poco los ánimos, pero medirse a un equipo de Madrid que ha ganado 13 de 14 encuentros esta temporada se presenta como una montaña difícil de escalar.
Se espera, una vez más, que Mac Allister brille en el mediocampo. Fue clave en la victoria del Liverpool por 2-0 sobre el Madrid la temporada pasada, marcando el primer gol y dictando el ritmo del partido de principio a fin. Ahora estará ansioso por repetir sus actuaciones heroicas y demostrar al Madrid lo que se han perdido.
