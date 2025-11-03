Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrates scoring Getty Images
Thomas Hindle

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal brillan en el World 11 de FIFPRO mientras Lionel Messi queda fuera

Ousmane Dembélé y cinco jugadores del PSG lideran el FIFPRO Men's World 11 mientras Lionel Messi queda fuera por segunda vez en casi 20 años.

  • 2025 FIFPRO Men's World 11FIFPRO

    Un equipo lleno de talento

    La plantilla de 2025 está compuesta por algunos de los talentos más brillantes de Europa y cuenta con representantes de cuatro de las grandes ligas europeas:

    PorteroGianluigi DonnarrumaPSG
    DefensorAchraf HakimiPSG
    DefensorVirgil Van DijkLiverpool
    DefensorNuno MendesPSG
    Centrocampista VitinhaPSG
    CentrocampistaPedriBarcelona
    CentrocampistaJude BellinghamReal Madrid
    CentrocampistaCole PalmerChelsea
    DelanteroLamine YamalBarcelona
    DelanteroOusmane DembéléPSG
    Delantero Kylian MbappéReal Madrid
    • Anuncios
  • psg champions league(C)Getty images

    PSG lidera el camino

    Como era de esperar, el PSG lidera el FIFPRO World 11, con cinco jugadores del equipo campeón de la Champions League incluidos en el once titular. Podrían haber sido más, ya que tanto el defensa Marquinhos como el centrocampista Joao Neves fueron nominados, aunque finalmente no entraron en el equipo.

    La omisión de Khvicha Kvaratskhelia de la lista de nominados, publicada en octubre, sorprendió a muchos. Barcelona y Real Madrid le siguieron, con dos jugadores cada uno elegidos por sus compañeros de profesión.

    Mientras tanto, Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en ser incluido en el World 11 masculino, y Cole Palmer, del Chelsea, es uno de los seis debutantes en esta edición.

    "Ser parte del FIFPRO World 11 es obviamente un gran honor, y ser votado por otros jugadores es una sensación increíble," comentó Palmer. "Ellos saben lo que se necesita para jugar al más alto nivel, así que ser elegido por ellos es la mejor sensación posible."

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    No hay espacio para Lionel Messi

    La omisión más notable fue Lionel Messi. El argentino quedó fuera del FIFPRO World 11 de 2024 tras haber formado parte del equipo durante 17 años consecutivos. Aunque había una ligera posibilidad de que entrara este año al ser nominado y preseleccionado, finalmente no logró hacerse un lugar en el once.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah entre las grandes ausencias

    Otros ausentes sorprendieron aún más. Mohamed Salah quedó fuera del World 11 a pesar de liderar la Premier League en goles y asistencias y de haber llevado al Liverpool al título.

    Cristiano Ronaldo fue nominado, pero no consiguió un lugar en el equipo. Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold y Raphinha, a pesar de haber sido considerados candidatos al Balón de Oro durante gran parte de la temporada, también quedaron fuera.

    PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎