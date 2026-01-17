Buscando recuperarse de su sorprendente 1-0 contra sus rivales de la ciudad, Paris FC, en la ronda de 32 de la Coupe de France, el PSG de Luis Enrique aseguró una victoria que levantó la moral sobre el Lille de Bruno Genesio.

Los anfitriones tenían que agradecer a su estrella Dembele, quien dio un paso adelante cuando fue necesario, rompiendo el empate después de solo 13 minutos al encontrar la esquina inferior con un hermoso remate de derecha desde fuera del área.

No contento con marcar un gol brillante en la noche, el exjugador del Barcelona se superó a sí mismo al culminar un brillante esfuerzo individual con un globo sobre el portero del Lille, Berke Ozer, poco después de la hora de juego.