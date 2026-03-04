AFP
Ousmane Dembélé, candidato a volver al PSG tras dos semanas de baja por lesión, antes del crucial partido contra el Mónaco
El ganador del Balón de Oro vuelve al redil
Tras una ausencia de dos semanas en la que se perdió tres partidos clave —la victoria por 3-0 sobre el Metz y la victoria por 1-0 contra el Le Havre en la Ligue 1, así como el empate 2-2 en el partido de vuelta contra el club del Principado—, el ganador del Balón de Oro 2025 ha vuelto al grupo, según informa RMC Sport. Su recuperación se produce tras un periodo de rehabilitación individual diseñada para garantizar que no sufra ningún contratiempo durante su regreso a la acción.
Regreso gradual al primer equipo
Dembélé ha adoptado un enfoque cauteloso con respecto a su estado físico y se ha reincorporado a los entrenamientos completos con sus compañeros tras demostrar su preparación durante unos ejercicios personalizados. El cuerpo técnico del PSG quería evitar precipitar el regreso del exjugador del Barcelona, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo para la recta final de la temporada.
El momento no podría ser mejor para Luis Enrique, ya que el PSG se prepara para un encuentro vital en la liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Lens, en lo alto de la tabla de la Ligue 1. Dembélé entra ahora en liza para formar parte de la convocatoria para el partido de este viernes por la tarde en el Parque de los Príncipes, en el que recibirá al Mónaco, actualmente séptimo, lo que supondría un momento simbólico para el delantero.
El objetivo de la Champions League a la vista
Aunque el choque de la Ligue 1 es la prioridad inmediata, la jerarquía parisina también tiene un ojo puesto en la progresión europea. Si la estrella francesa, que ha marcado 11 goles en todas las competiciones esta temporada, sale indemne del partido contra el Mónaco, podría incluso estar en condiciones de disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea el próximo miércoles.
Luis Enrique estará deseando contar con su jugador más creativo para la visita del gigante de la Premier League. La capacidad de Dembélé para superar a los defensas y abrir el juego se ha echado en falta durante su breve estancia en la enfermería, y su regreso supone una mejora significativa para la delantera del PSG.
Nuevos impulsos para Luis Enrique
Las buenas noticias no terminan con Dembele, ya que el departamento médico del PSG ha dado el visto bueno para el regreso de otras figuras clave. El centrocampista Joao Neves, que había estado luchando contra un problema en el tobillo, ha reanudado los entrenamientos. Del mismo modo, el versátil Senny Mayulu ha superado sus propios problemas en la pantorrilla para reincorporarse al equipo.
Tanto Mayulu como Neves han podido completar sesiones completas con el grupo esta semana. Si no reaccionan mal al aumento de la carga de trabajo durante los preparativos finales del jueves, se espera que se unan a Dembele en la plantilla para enfrentarse al Mónaco, mientras el PSG busca consolidar su posición en lo más alto de la tabla.
