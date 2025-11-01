OTRO contratiempo por lesión de Paul Pogba, ya que el crack del AS Monaco queda descartado para el choque de la Ligue 1 de este fin de semana, con su debut nuevamente postergado
El regreso de Paul Pogba a la acción se retrasa nuevamente
Justo cuando la anticipación crecía en torno al tan esperado regreso de Pogba al fútbol competitivo, la estrella del Mónaco ha sufrido otro desafortunado revés. El jugador de 32 años sufrió una lesión en el tobillo durante la sesión de entrenamiento del jueves, lo que lo descarta para el partido de la Ligue 1 del sábado contra el Paris FC. El jefe del Mónaco Sebastien Pocognoli había aumentado las expectativas a principios de la semana al sugerir que Pogba podría finalmente ser nombrado en la convocatoria del partido, poniendo potencialmente fin a sus 26 meses de ausencia del fútbol profesional.
Pogba jugó por última vez para la Juventus en septiembre de 2023 antes de recibir una suspensión por dopaje que inicialmente era de cuatro años, pero luego se redujo a 18 meses. Había pasado los últimos tres meses en un riguroso programa de acondicionamiento físico tras su llegada a Mónaco en junio, trabajando para reconstruir tanto su fuerza física como su agudeza después de una larga pausa. Su debut ya fue retrasado una vez debido a un golpe menor antes del partido contra el Angers, y este último problema de tobillo ahora prolonga su espera para una primera aparición en la Ligue 1.
El Mónaco confirmó que están esperando la confirmación de la gravedad de la lesión, pero se mantienen esperanzados de que Pogba solo estará fuera por otras dos semanas. “Estamos esperando la confirmación de la gravedad, pero se espera que solo se pierda dos semanas”, Pocognoli dijo a los periodistas. “Todos estamos decepcionados,” añadió, explicando que el equipo ahora espera tener al francés listo para su enfrentamiento en casa contra el Rennes el 22 de noviembre.
Qué significa el movimiento de Mónaco para Pogba...
Los repetidos contratiempos de Pogba han arrojado una sombra sobre lo que se suponía iba a ser un nuevo capítulo redentor en su carrera. Después de firmar un contrato de dos años con el Mónaco como agente libre en junio, la mudanza fue vista tanto como un nuevo comienzo y una declaración de intenciones; una oportunidad para que uno de los centrocampistas más talentosos de Francia recupere su lugar en la élite del fútbol. Sin embargo, desde su llegada, el ganador de la Copa del Mundo se ha limitado a trabajar en el gimnasio, sesiones de recuperación y rutinas de entrenamiento individual, con los fanáticos esperando aún verlo con los colores del Mónaco.
A los 32 años, Pogba ya no es la presencia explosiva que fue en el Manchester United o la Juventus, y su transición de regreso al fútbol de primer nivel ha requerido paciencia y una gestión cuidadosa. El cuerpo técnico del Mónaco ha apoyado públicamente su proceso de rehabilitación, con Pocognoli y su equipo médico decididos a no apresurarlo a volver prematuramente y arriesgar nuevos contratiempos por lesiones.
La trayectoria futbolística de Pogba: Una mezcla de altos muy altos y bajos muy bajos
El viaje futbolístico de Pogba ha sido uno de los más eventuales de su generación. Producto de la academia del Manchester United, primero saltó a la fama con la Juventus, ganando cuatro títulos consecutivos de la Serie A antes de regresar a Old Trafford en 2016 por una tarifa récord mundial de 89 millones de libras. A lo largo de sus dos etapas con el United, hizo más de 150 apariciones, ganando la Europa League y la Carabao Cup mientras se establecía como uno de los centrocampistas más dotados técnicamente de Francia.
Su carrera internacional alcanzó su punto culminante en 2018 cuando jugó un papel fundamental en el triunfo de Francia en la Copa del Mundo, marcando en la final contra Croacia. Sin embargo, las lesiones y la inconsistencia comenzaron a afectar su rendimiento en el club en los años posteriores. La suspensión por dopaje impuesta en 2023 resultó ser el punto más bajo de su carrera.
Unirse al Mónaco representó una oportunidad para reconstruir. Las escenas emocionales que acompañaron su firma, Pogba fue visto rompiendo en llanto mientras firmaba, capturando lo mucho que significaba para él el regreso. Su objetivo declarado ha sido "redescubrir la felicidad a través del fútbol" y, eventualmente, ganarse una llamada a la selección de Francia de Didier Deschamps antes del Mundial de 2026. Por ahora, sin embargo, su sueño sigue en espera, con la recuperación una vez más como su enfoque principal.
El debut de Pogba podría ahora ocurrir después del parón internacional de noviembre
El objetivo inmediato de Pogba será recuperarse a tiempo para el enfrentamiento del 22 de noviembre del Mónaco contra el Rennes, que ahora se presenta como el nuevo objetivo para su tan esperado debut. El equipo médico del club está monitoreando su tobillo de cerca, y aunque se piensa que la lesión no es grave, el Mónaco está adoptando un enfoque cauteloso dada su historia reciente. Si todo va según lo planeado, el partido contra Rennes podría marcar su primera aparición en el fútbol profesional en más de dos años.
Hasta entonces, el enfoque del Mónaco permanecerá en mantener la forma en la Ligue 1 mientras manejan un calendario ocupado sin su fichaje estrella del verano. Los hombres de Pocognoli se enfrentarán al Paris FC este fin de semana y poco después al Reims, enfrentamientos que podrían ser decisivos para mantener su impulso al comienzo de la temporada. El equipo seguirá dependiendo de jugadores como Mohamed Camara y Eliot Matazo para anclar el mediocampo mientras Pogba completa su programa de recuperación.