OTRO contratiempo por lesión de Paul Pogba, ya que el crack del AS Monaco queda descartado para el choque de la Ligue 1 de este fin de semana, con su debut nuevamente postergado

Justo cuando la anticipación crecía en torno al tan esperado regreso de Pogba al fútbol competitivo, la estrella del Mónaco ha sufrido otro desafortunado revés. El jugador de 32 años sufrió una lesión en el tobillo durante la sesión de entrenamiento del jueves, lo que lo descarta para el partido de la Ligue 1 del sábado contra el Paris FC. El jefe del Mónaco Sebastien Pocognoli había aumentado las expectativas a principios de la semana al sugerir que Pogba podría finalmente ser nombrado en la convocatoria del partido, poniendo potencialmente fin a sus 26 meses de ausencia del fútbol profesional.

Pogba jugó por última vez para la Juventus en septiembre de 2023 antes de recibir una suspensión por dopaje que inicialmente era de cuatro años, pero luego se redujo a 18 meses. Había pasado los últimos tres meses en un riguroso programa de acondicionamiento físico tras su llegada a Mónaco en junio, trabajando para reconstruir tanto su fuerza física como su agudeza después de una larga pausa. Su debut ya fue retrasado una vez debido a un golpe menor antes del partido contra el Angers, y este último problema de tobillo ahora prolonga su espera para una primera aparición en la Ligue 1.

El Mónaco confirmó que están esperando la confirmación de la gravedad de la lesión, pero se mantienen esperanzados de que Pogba solo estará fuera por otras dos semanas. “Estamos esperando la confirmación de la gravedad, pero se espera que solo se pierda dos semanas”, Pocognoli dijo a los periodistas. “Todos estamos decepcionados,” añadió, explicando que el equipo ahora espera tener al francés listo para su enfrentamiento en casa contra el Rennes el 22 de noviembre.