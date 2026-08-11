"Devolver al árbitro al centro del partido y utilizar el VAR como apoyo excepcional, limitando su intervención a los casos de error claro y evidente": es la filosofía indicada por Daniele Orsato, nuevo responsable de la comisión nacional de Serie A y Serie B, para la nueva temporada de los árbitros italianos. Lo dijo al término de la concentración de pretemporada en Cascia. "La herencia del Mundial -explicó Orsato, según recoge ANSA - es que hemos visto cómo la figura central ha sido el árbitro. Y nosotros queremos que siga siendo la figura central, que tome las decisiones y que el VAR intervenga cuando tenga que intervenir". Una línea que, añadió, sigue las indicaciones internacionales: "La UEFA y la FIFA han reiterado el concepto del error claro y evidente". No se trata, sin embargo, según el exárbitro internacional, de anunciar revoluciones. "No diría que tenemos novedades -sostuvo Orsato-, no debemos hacer ninguna proclama.
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Orsato: «El VAR solo en caso de error claro y evidente»
«Seguro que habéis leído las nuevas modificaciones reglamentarias introducidas: las hemos visto en el Mundial y nosotros las aplicaremos. Son directrices del Ifab, la Fifa las ha aplicado en el Mundial, la Uefa las aplicará en sus competiciones y en Italia también las aplicaremos nosotros». El objetivo es también reforzar la personalidad, la confianza y la capacidad de lectura del partido por parte de los árbitros.
«Hemos trabajado mucho para entender las dinámicas de juego —añadió Orsato, como recoge ANSA—, los árbitros estudian siempre el reglamento, pero esta semana hemos trabajado para entender las dinámicas y para tener sobre el terreno de juego la confianza y la credibilidad por parte de los futbolistas y de los entrenadores». «El VAR es un apoyo excepcional —reiteró—, pero entrará en el momento en que tenga que entrar, en el error claro y evidente».
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