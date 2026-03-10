Open Var, Lecce-Cremonese: «Sozza no ha tenido un día muy feliz»

El exárbitro Mauro Tonolini expone el punto de vista de la AIA en Open Var, en DAZN, sobre los incidentes de la 28.ª jornada de la Serie A. Entre los partidos más polémicos en cuanto a incidentes arbitrales se encuentra también el Lecce-Cremonese 2-1, arbitrado por Sozza, con Di Paolo y Fourneau en el VAR y el AVAR.

Tonolini parte del episodio protestado por el Cremonese, un contacto entre Sanabria y Gaby Jean. «Bueno, bueno, no hay nada», dice Sozza en directo. Una versión confirmada también por el VAR: «Aquí no hay nada. Esto no es nada. Comprobación completada, no hay nada». Tonolini comenta así: «En esta situación tenemos dos contactos de Gaby Jean sobre Sanabria: para nosotros sigue siendo un contacto que debe evaluarse en el campo y no en la sala del VAR. El episodio, por cierto, surge de una falta pitada a Cheddira que no existía. Después de un excelente Roma-Juventus, Sozza no ha tenido un día muy feliz».

Tonolini continúa así su comentario: «¿Podría haber habido penalti? Hay un contacto bajo sin duda más intenso que el alto con el brazo. En nuestra opinión, debe seguir siendo una valoración de campo».