Omar Marmoush tiene el número de Newcastle, pero el egipcio necesita aliviar de forma constante la carga goleadora de Erling Haaland en el Manchester City

Marmoush anunció su llegada al City con un impresionante hat-trick en la goleada por 4-0 al Newcastle, en su tercer partido tras su fichaje por 63 millones de libras procedente del Eintracht de Fráncfort hace un año. y se mostró igualmente implacable en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup a principios de este mes, marcando dos goles en 22 minutos para dejar fuera de combate a los Magpies y sellar el pase del City a Wembley, donde se enfrentará al Arsenal.

Pero, dejando a un lado su impresionante historial contra el Newcastle, Marmoush aún tiene que justificar realmente su precio. Solo ha sido titular en cuatro partidos de la Premier League esta temporada, y aunque ese bajo número tiene mucho que ver con que Egipto llegara a las semifinales de la Copa Africana de Naciones y se perdiera más de un mes por una lesión de rodilla, también es una señal de lo difícil que es competir por un puesto de titular en el City con Erling Haaland.

Marmoush se enfrenta ahora a más competencia por su puesto tras la llegada de Antoine Semenyo en enero, y el exdelantero del Bournemouth ha empezado con buen pie, marcando más goles en su primer mes en el City que los que ha marcado Marmoush en toda la temporada. Así que, a medida que se acerca el final de la temporada, es hora de que el verdadero Marmoush dé un paso al frente y empiece a aportar los goles que el City necesita para asegurarse el título.