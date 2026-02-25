Omar Berrada habla de la «transformación fuera del campo» en el Manchester United tras revelarse el impacto de la limpieza de Rubén Amorim en el mercado de fichajes de verano

El United celebró varios logros al anunciar sus resultados financieros del segundo trimestre el miércoles. El club anunció un beneficio operativo de 32,6 millones de libras esterlinas, frente a las pérdidas operativas de 3,9 millones de libras esterlinas registradas en el mismo periodo de 2025, como resultado de la reducción de costes y del despido de más de 450 empleados.

También se produjo un aumento del 9,2 % en el EBITDA (una medida de rentabilidad considerada como la mejor forma de evaluar el rendimiento empresarial), que pasó de 94,2 millones de libras esterlinas a 102,9 millones.

Sin embargo, los ingresos totales disminuyeron de 198,7 millones de libras esterlinas a 190,3 millones debido a que el equipo masculino no se clasificó para las competiciones europeas. A pesar de ello, el beneficio operativo creció de 3,1 millones de libras esterlinas a 19,6 millones. El United reiteró que espera que los ingresos totales alcancen entre 640 y 660 millones de libras esterlinas en 2026.