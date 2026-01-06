Ole Gunnar Solskjaer, principal candidato para reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United

Según The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer se ha convertido en uno de los “candidatos principales” para ocupar el puesto vacante en Old Trafford. El Manchester United se separó de Ruben Amorim el lunes y desde entonces ha mantenido conversaciones con posibles interinos. Solskjaer es una de las opciones, junto a su excompañero Ruud van Nistelrooy, quien asumió el cargo de manera interina antes de que Amorim llegara en 2024 tras la salida de Erik ten Hag.

Solskjaer aún vive en Cheshire y estaría más que dispuesto a asumir el cargo si se lo pidieran. Podría volver inicialmente como interino antes de recuperar un rol a tiempo completo como entrenador principal.

Reflexionando sobre su etapa en el club en noviembre, Solskjaer dijo:

"Me sentí privilegiado de ser el entrenador del Manchester United, pero, por supuesto, no es lo mismo que jugar. Como jugador, solo haces tu trabajo. De repente eres el entrenador, la cara de todo. Piensas en los seguidores, en los jugadores, en todo lo que rodea al club."

"Esa presión es un privilegio porque se me permitió lidiar con ella a mi manera, con un gran cuerpo técnico y un ambiente muy positivo dentro y alrededor del club. Pero al final, no importa si disfrutas venir a trabajar todos los días o las sesiones de entrenamiento… necesitas resultados. Y, desafortunadamente, tuvimos un mal período de seis semanas, que es demasiado tiempo en un club como el Manchester United, así que hicieron un cambio, lo cual está bien."