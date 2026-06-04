Ole Book deberá darlo todo: ¿perderá el BVB a dos delanteros a la vez?

Estas declaraciones dejan margen para la interpretación. Desde la motivación de un deportista de élite, Guirassy no dijo nada fuera de lo común. No sorprende que este jugador de 30 años, como la mayoría de sus compañeros del BVB, no se muestre eufórico por haber conseguido con holgura el subcampeonato.

Sin embargo, desde hace meses le persiguen rumores de traspaso que estos días se alimentan con sospechosa regularidad. Ya pasó lo mismo el verano pasado, cuando el guineano marcó 38 goles y dio nueve asistencias en su primer año en Dortmund, incluido el Mundial de Clubes, y acabó como máximo goleador de la Liga de Campeones.

Entonces se conoció que su contrato, válido hasta 2028, incluye una cláusula que le permite fichar por ciertos grandes clubes a cambio de 40 millones de euros. Sin embargo, ninguno de ellos, como Real Madrid o Manchester City, ha llamado aún a su puerta.