«Ojalá volviera» - Pep Guardiola da noticias sobre la lesión de Erling Haaland después de que el delantero se perdiera la victoria contra el Leeds

El revés de Haaland no fue lo único que preocupaba a Guardiola, ya que el entrenador del City lanzó un duro ataque contra los organizadores del calendario. El próximo partido del City en la FA Cup, en Newcastle, está programado para las 20:00 horas, una decisión que ha enfurecido a Guardiola dada la proximidad de sus compromisos europeos.

«Tenemos tres días hasta el Nottingham Forest», señaló Guardiola. «Y luego, en la FA Cup, muchas gracias por dejarnos jugar a las 20:00 en lugar de a las 15:00, para que tengamos menos tiempo de recuperación para jugar contra el Real Madrid. Así que, de nuevo, muchas gracias. Esto es con lo que hay que vivir, pero hay que aceptarlo».

Para empeorar las cosas, la profundidad de la plantilla del City se vio aún más puesta a prueba cuando Nico O'Reilly se vio obligado a abandonar el campo durante la segunda parte de la victoria ante el Leeds por un problema en el tobillo. El joven ha sido una revelación para el club esta temporada, y su posible ausencia se suma a la creciente lista de bajas en el Etihad. Sin embargo, Guardiola sigue centrado en el panorama general e insiste en que la clasificación para la Liga de Campeones es el «objetivo principal del club» ahora que se acerca el final de la temporada.