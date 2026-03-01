Getty
«Ojalá volviera» - Pep Guardiola da noticias sobre la lesión de Erling Haaland después de que el delantero se perdiera la victoria contra el Leeds
Un problema en la rodilla obliga a Haaland a abandonar la convocatoria para el partido.
La ausencia de Haaland provocó una inmediata preocupación entre los fieles seguidores que habían viajado con el equipo cuando el autobús llegó sin el máximo goleador de la división. Más tarde se reveló que el jugador de 25 años había sufrido una lesión leve durante el entrenamiento, concretamente en la rodilla. Antes del partido, Guardiola explicó: «Hace dos días, en los últimos momentos del entrenamiento, [Haaland] tuvo algunos problemas, una pequeña lesión. No es nada grave, pero no está listo para hoy».
El misterio sobre el regreso de Haaland
A pesar de restar importancia inicialmente a la gravedad de la lesión, el tono de Guardiola fue más cauteloso tras el pitido final en Elland Road. Cuando se le preguntó cómo se sentía al afrontar el partido contra el Leeds sin su delantero estrella, el técnico catalán respondió a Sky Sports: «¡Ojalá volviera!». Sin embargo, la frustración de los aficionados del City se agravó cuando se le presionó sobre el posible plazo de recuperación de Haaland, a lo que Guardiola se limitó a responder: «No lo sé».
El momento en que se ha producido la lesión no podría ser peor para el Manchester City, que se encuentra en una fase crucial de la temporada en tres competiciones diferentes. Los Citizens se enfrentarán al Nottingham Forest a mitad de semana, antes de un difícil partido de ida de octavos de final de la FA Cup en Newcastle, seguido de un choque de peso en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Perder a Haaland durante un periodo de tiempo significativo supondría un duro golpe para sus ambiciones de conseguir el cuádruple, especialmente ahora que buscan alcanzar al líder de la Premier League, el Arsenal.
Guardiola se enfurece por el calendario de partidos
El revés de Haaland no fue lo único que preocupaba a Guardiola, ya que el entrenador del City lanzó un duro ataque contra los organizadores del calendario. El próximo partido del City en la FA Cup, en Newcastle, está programado para las 20:00 horas, una decisión que ha enfurecido a Guardiola dada la proximidad de sus compromisos europeos.
«Tenemos tres días hasta el Nottingham Forest», señaló Guardiola. «Y luego, en la FA Cup, muchas gracias por dejarnos jugar a las 20:00 en lugar de a las 15:00, para que tengamos menos tiempo de recuperación para jugar contra el Real Madrid. Así que, de nuevo, muchas gracias. Esto es con lo que hay que vivir, pero hay que aceptarlo».
Para empeorar las cosas, la profundidad de la plantilla del City se vio aún más puesta a prueba cuando Nico O'Reilly se vio obligado a abandonar el campo durante la segunda parte de la victoria ante el Leeds por un problema en el tobillo. El joven ha sido una revelación para el club esta temporada, y su posible ausencia se suma a la creciente lista de bajas en el Etihad. Sin embargo, Guardiola sigue centrado en el panorama general e insiste en que la clasificación para la Liga de Campeones es el «objetivo principal del club» ahora que se acerca el final de la temporada.
«Un partido tras otro» para los Cityzens.
A pesar de las preocupaciones por las lesiones y la presión de la lucha por el título, Guardiola se niega a dejarse llevar por las rachas ganadoras del pasado o las permutaciones futuras. «No podría importarme menos. Lo que pasó en el pasado, en el pasado», declaró a los periodistas. «¿Quieres decirme qué va a pasar contra el Nottingham Forest? No tengo respuesta para eso. Cuando ganamos 13 o 14 partidos seguidos para ganar la Premier League contra el Liverpool, nunca supe cuándo ganaríamos 13 o 14 seguidos. Solo hay que ir partido a partido».
En última instancia, el City esperará que su fuerza colectiva les permita seguir adelante mientras Haaland permanece fuera de juego. El héroe del partido, Antoine Semenyo, se hizo eco de este sentimiento y destacó la importancia de mantener el impulso independientemente de quién esté en el campo. Semenyo declaró a los medios de comunicación: «¡Lo es todo! Solo queremos ganar todos nuestros partidos, y sea lo que sea lo que haga el Arsenal, tendremos que esperar y ver qué pasa. Solo tenemos que controlar lo que podemos controlar, ganar nuestros partidos y ya veremos qué pasa».
