La oferta “accidental” de 80 millones de euros del Manchester City que casi llevó a Lionel Messi al Etihad Stadium

Desde que Guardiola llegó al Manchester City en 2016, circulaban rumores de que quería llevar a Messi del Barcelona al Etihad Stadium. Durante su primera temporada en el club, el entrenador tuvo que desmentir informes que aseguraban que había intentado fichar no solo a Messi, sino también a Neymar y Sergio Busquets.

El momento más cercano a una reunión de Messi con Guardiola en el City se dio en el verano de 2020, cuando el argentino comunicó al Barcelona mediante un Burofax su intención de irse y se reunió con su antiguo entrenador en su casa, antes de decidir quedarse en Cataluña.

Más tarde, en 2021, Messi estuvo disponible para el City debido a los problemas financieros del Barcelona, aunque el París Saint-Germain mostró mayor interés. En ninguna de estas ocasiones el club inglés presentó una oferta formal por el argentino.

De hecho, el City solo se acercó a fichar a Messi una vez, en 2008, pocos días después de que Abu Dhabi United adquiriera el club y antes de que Messi ganara su primer Balón de Oro. Sin embargo, la propuesta generó gran confusión tanto en Barcelona como en Manchester, ya que fue realizada por error debido a un malentendido en medio de la euforia por la llegada repentina de grandes recursos al club.