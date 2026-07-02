Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Traducido por

Objetivo de la Premier League: el Barcelona pone a la venta a su estrella

Fichajes
Primera División
Premier League
Barcelona
J. Kounde
Francia
España

El presidente del Barcelona, Juan Laporta, afirmó tras su toma de posesión que el club debe vender jugadores para fichar nuevos, cumpliendo la regla 1:1 del límite salarial.

Tras las salidas de Marc Casado y Marc-André ter Stegen, la dirección deportiva baraja vender a un defensa.

Según Sport, que cita a CaughtOffside, el defensa francés Jules Koundé es uno de los nombres que suenan en el mercado.

Koundé está cuajando un buen Mundial y despierta el interés de varios clubes de la Premier League, lo que podría abrir la puerta a su marcha si llega una oferta adecuada.

El Barça ha rebajado su precio a 65 millones, cifra atractiva para la Premier. 

Chelsea y Liverpool siguen su situación, aunque de momento no hay decisión tomada.

  • FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona rebaja el precio que pedía por la venta de Kondé

    El presidente del Barcelona, Juan Laporta, afirmó tras su toma de posesión que el club debe vender jugadores para fichar nuevos, cumpliendo la regla 1:1 del límite salarial.

    Tras las salidas de Marc Casado y Marc-André ter Stegen, la dirección deportiva baraja vender a un defensa.

    Según Sport, que cita a CaughtOffside, el defensa francés Jules Koundé es uno de los nombres que suenan en el mercado.

    Koundé está brillando en el Mundial y varios clubes de la Premier League lo siguen, por lo que una oferta adecuada podría facilitar su salida.

    El Barça ha rebajado su precio a 65 millones, cifra que podría atraer a clubes ingleses. 

    Chelsea y Liverpool siguen su situación, aunque de momento el jugador no tiene claro marcharse.

    • Anuncios
World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Francia crest
Francia
FRA