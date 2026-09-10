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Emanuele Tramacere

Traducido por

Oaktree quiere un club satélite para el Inter: tres opciones, inversión de 25/40 millones

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El fondo estadounidense quiere ampliar sus intereses en el fútbol ensanchando la galaxia de clubes controlados.

Parece que ha pasado una eternidad desde que el fondo de inversión Oaktree prestó 275 millones de euros a la familia Zhang, en dificultades en la gestión económica del Inter tras el Covid, entrando de hecho por primera vez en el mundo del fútbol. En aquel momento, la idea declarada era no querer convertirse de ningún modo en una propiedad que gestionara un club y, sin embargo, con el paso de los años, el fondo estadounidense parece haberle cogido el gusto.

Hoy, de hecho, como informan Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, incluso está pensando en ampliar su galaxia de inversiones. La idea es añadir al Inter otro club «satélite».


  • Como City y Chelsea

    El concepto base, estudiado por los inversores del fondo, es el de asociar al Inter un club fuera de las fronteras italianas, con el objetivo de añadir un paso más en el crecimiento de sus talentos después de la cantera y del equipo sub-23, pero antes del primer equipo del Inter.

    El modelo de referencia, en este sentido, es el representado sobre todo por el Chelsea con el grupo BlueCo, que también controla al Estrasburgo en Francia, pero también por el City Group, cuya política lleva en marcha tanto tiempo que puede contar con un número mucho mayor de clubes, además del Manchester City , entre ellos, por ejemplo, también el Palermo.

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  • Inversión de 25-40 millones

    Los plazos de esta operación deberán ser breves porque el objetivo del fondo es llegar al próximo verano del mercado de fichajes con la adquisición ya cerrada.

    Sobre la mesa, desde Estados Unidos ha llegado un presupuesto de inversión que ronda entre los 25 y los 40 millones de euros, una cifra no enorme, pero suficiente para gestionar el cambio de propiedad en campeonatos que no son de primerísimo nivel absoluto.

  • BONUS TAMBIÉN SOBRE LAS INSCRIPCIONES

    La sugerencia llegada desde el área deportiva es intentar cerrar un acuerdo con un club que milite en un campeonato hiperformativo y que pueda dar un amplio margen de desarrollo a sus propios talentos.

    Además, aprovechar campeonatos con normativas de compra diferentes de la italiana también facilitaría el trabajo de los hombres de mercado que, por poner un ejemplo, podrían aprovechar el club satélite para la adquisición de jugadores extracomunitarios (para los que en Italia hay restricciones enormemente grandes) o para lograr en poco tiempo una ciudadanía comunitaria.

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  • TRES OPCIONES SOBRE LA MESA

    En este sentido, son 3 las ligas que el fondo está siguiendo de cerca y son la liga portuguesa, la belga (la experiencia de Stankovic en el Brujas sorprendió bastante el año pasado) y también la Segunda División (la Serie B) del fútbol español.



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