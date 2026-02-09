Istimewa
«Nunca volverá a repetirse»: Ryan Reynolds y Rob Mac son elogiados por Ben Foster por su «ridículo» impacto en Wrexham, mientras los propietarios celebran su aniversario.
Cinco años en Wrexham para las estrellas de Hollywood
El Wrexham celebra cinco años desde que Reynolds y Mac sorprendieron al mundo al hacerse con la propiedad del club. Mucho ha cambiado en el equipo galés desde entonces, ya que el club ha disfrutado de tres ascensos consecutivos que han llevado al Wrexham hasta la Championship. El equipo de Phil Parkinson se encuentra en medio de una campaña difícil, pero actualmente ocupa la última plaza de los play-offs, lo que significa que sus sueños de asegurar su participación en la Premier League siguen muy vivos.
«Nunca volverá a hacerse»: elogios para la pareja de Wrexham
Foster salió de su retiro para jugar en el club en 2023 y ayudó al club a asegurar el ascenso a la Liga Inglesa de Fútbol. Ahora ha destacado lo impresionante que ha sido el ascenso del club, y ha declarado a la Press Association antes del estreno de los nuevos episodios de su programa Fozcast: «En el Salford City, los futbolistas que dirigen el club ya lo han hecho todo antes. Saben cómo funcionan los clubes de fútbol y, a veces, eso les lleva a pensar en lo que no va a funcionar. Birmingham tiene propietarios muy ricos, pero Wrexham es diferente. Rob y Ryan no sabían muy bien lo que hacían cuando se hicieron cargo del club de fútbol. Invirtieron dinero, pero también invirtieron su propia energía. Pusieron su interés personal y su energía en ello de una forma que rara vez se ve. Sinceramente, creo que si les preguntaras de qué están más orgullosos, Wrexham estaría a la altura de cualquier cosa que hayan hecho en la actuación o los negocios. Para tomar algo que no entendías del todo y convertirlo en lo que es hoy, tienes que sentir un gran orgullo. Es increíble.
«Es ridículo. Nunca volverá a suceder. Ascender desde una liga no profesional, ascender, ascender y estar ya en puestos de ascenso en este nivel es escandaloso. Hace uno o dos años dije que pensaba que estarían en la Premier League en tres, cuatro o cinco años. Salir de la Championship es muy difícil, es una liga dura y competitiva en la que hay mucho dinero en juego. Pero lo han hecho bien: le han dado al entrenador el poder de fichar a los jugadores que quiere, de entender quiénes son».
Reynolds y Mac miran hacia el futuro
Reynolds y Mac han mirado hacia el futuro y afirman que el éxito no se medirá únicamente por los logros del equipo en el campo. Mac declaró a The Athletic: «(Queremos) atraer a gente que luego se quede en Wrexham, para que adopte el espíritu artístico y se esfuerce por construir algo dentro de la ciudad utilizando el arte y los negocios. Parece un modelo sostenible que podría ayudar desde un punto de vista macroeconómico. Lo que dijimos desde el primer día es que queremos construir un modelo sostenible. Si alguien analiza la economía actual del club, solo por la forma en que hemos llegado hasta aquí, no es sostenible. Pero eso es solo porque la infraestructura no ha existido durante generaciones. Así que lo que estamos tratando de hacer es plantar las semillas para que, sí, podamos tener éxito ahora, pero dentro de 50 o 100 años, esas semillas se conviertan en árboles y en un modelo totalmente sostenible. ¿Quiero venir y vernos ganar la Premier League? Sí. ¿Quiero ganar la Champions League? Sí. Pero si Wrexham, como ciudad, no tiene éxito mientras nosotros prosperamos, habremos fracasado».
La FA Cup es la próxima cita para el Wrexham.
El Wrexham ocupa actualmente la última plaza de play-off en la Championship tras 31 jornadas disputadas y espera mantenerse ahí durante el resto de la temporada. Sin embargo, ahora la atención se centrará en la FA Cup y en el partido de cuarta ronda contra el Ipswich Town el viernes por la noche. Cuatro días después, el Wrexham volverá a la Championship con un partido decisivo contra el Bristol City. El Wrexham se encuentra solo un punto y dos puestos por encima del Robins en la tabla.
