'Nunca había visto esto antes': Max Dowman recibe el visto bueno del ex-niño prodigio del Arsenal y ex entrenador del equipo juvenil Jack Wilshere después de romper récords de los Gunners
Temporada de gran avance para el joven
La temporada de Dowman, que ha captado titulares, comenzó cuando fue promovido al primer equipo para el entrenamiento de pretemporada. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, ha integrado al joven de 15 años con cuidado, y Dowman ha aprovechado sus oportunidades con actuaciones valientes e impactantes a pesar de recibir minutos limitados. Sus logros notables incluyen convertirse en el segundo jugador más joven de la Premier League, el titular más joven en la historia del Arsenal (en la EFL Cup) y el jugador más joven en la historia de la Liga de Campeones. Ha exhibido un estilo de ataque directo, impresionando a los aficionados de los Gunners con una madurez más allá de su edad. Esta integración estratégica destaca su rápido progreso desde la academia juvenil hasta el nivel senior.
- Getty Images Sport
Wilshere: 'Él es mejor que yo'
Wilshere le dijo The Mirror: "Es difícil porque no quiero ser el tipo que dice: 'él será esto o aquello.' Pero cada desafío que ha tenido hasta ahora, recuerdo haberlo jugado para los sub-18 y él tenía 13 y estábamos jugando contra Southampton, una buena academia. Estábamos 2-0 arriba y recuerdo haberle dicho a mi asistente: 'Vamos a poner a Max en el campo.' Me paré junto a él y ya era más alto que yo. Recuerdo haberle dicho: 'Max, recuerda que estás jugando contra jugadores que son cinco años mayores que tú, lo cual está bien, pero no te pongas en duelos, simplemente pásala y toma uno o dos toques.' Entró y lo primero que hizo, corrió alrededor de tres jugadores, la centró y marcamos. Miré a mi asistente y nunca había visto esto antes.
"Pero lo más importante con Max es que es un buen chico. Tiene una buena familia. Tiene una madre que es increíble, un padre que haría cualquier cosa por él y quiere lo mejor para su hijo. Fue solo hace seis o siete semanas antes de estar aquí, fui a ver un partido de la Liga de Campeones Sub 19 del Arsenal y Max estaba jugando. Su padre se iba después y me pidió si podía llevarlo a casa. Lo llevé a casa y es difícil recordar que solo tiene 15 años, estaba tratando de jugar al Uno conmigo y estoy tan feliz por él porque es un buen chico. La gente dice: '¿Es mejor que tú?' Es mejor que yo. Pero lo que sí veo en similitudes es su amor por el juego. Trabajé con algunos chicos que ni siquiera veían partidos pero a él le encanta. Ama al Arsenal, le encanta jugar para el Arsenal."
Grupo de liderazgo fuerte
Wilshere debutó con el Arsenal a los 16 años y 256 días, contra el Blackburn en 2008 y ahora está dirigiendo en Luton. Predice un futuro brillante para Dowman, pero también cree que la calidad de los jugadores veteranos a su alrededor ayudará a moldear sus años formativos como futbolista profesional.
Wilshere dijo: "¿Qué mejor modelo a seguir para él que estar con Dec todos los días? Yo estaba en el West Ham cuando Dec estaba surgiendo y sé lo importante que fue Mark Noble en el West Ham y puedo verlo moldeándose en ese papel. Para mí fue Cesc. Era diferente entonces porque no teníamos un líder mayor. Fui a Inglaterra y John Terry fue increíble para mí, guiándome en cada minuto del juego. Cesc lideraba con el ejemplo, tenía pequeñas charlas y me ayudaba porque era un modelo a seguir para mí con la forma en que jugaba, se comportaba y él tenía 16, yo tenía 12 y él estaba en el primer equipo. Yo miraba y pensaba: 'Eso es lo que necesito hacer'. Uno de mis mayores arrepentimientos fue que se fue porque solo jugamos un año juntos y desearía que hubiéramos tenido más tiempo."
- Getty Images Sport
La línea de producción de talento de North London
Es el gran enfrentamiento NLD el domingo y, si Dowman sale al campo, se convertirá en el jugador más joven en participar en el partido. Ethan Nwaneri de Arsenal y Mikey Moore de Tottenham son los jugadores más jóvenes en participar en un derbi del norte de Londres para sus respectivos clubes en la era de la Premier League. Nwaneri hizo una aparición como suplente en septiembre de 2024 con solo 17 años. Anteriormente se había convertido en el jugador más joven en la historia de la Premier League con 15 años y 181 días. Cesc Fábregas tiene el récord de ser el jugador más joven en comenzar un derby para el Arsenal en la Premier League, con 17 años. Para Tottenham, Moore se convirtió en su jugador más joven cuando debutó contra el Manchester City en mayo de 2024. Participó en el derby la temporada pasada con 17 años. Ambos jóvenes jugadores surgieron de las academias de sus clubes y representan una nueva ola de talento juvenil en la intensa rivalidad.