A pesar de las distracciones fuera del campo y las extrañas payasadas de sus oponentes, las actuaciones de Toney en el terreno de juego siguen siendo las que hablan por sí solas. El delantero se ha adaptado a la perfección a la vida en Arabia Saudí, convirtiéndose en uno de los atacantes más temidos de la división. Actualmente suma la increíble cifra de 23 goles en solo 22 partidos esta temporada, un rendimiento que le ha situado en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro. Su precisión ha sido la fuerza motriz que ha impulsado al Al-Ahli a subir puestos en la tabla, en su intento por competir con los grandes equipos de la liga.

La prolífica producción goleadora de Toney le ha llevado a eclipsar a algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial que también han dado el salto a la Liga Profesional Saudí. Actualmente, el tercer puesto en la clasificación de goleadores lo ocupa Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, que ha marcado 20 goles en 20 partidos con el Al-Nassr. El hecho de que Toney mantenga un promedio de goles por partido superior al de la leyenda portuguesa pone de relieve lo eficaz que ha sido desde que dejó atrás la Premier League el verano pasado.