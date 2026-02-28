Getty Images Sport
¿Nuevo contrato para Harry Maguire? El defensa del Manchester United podría no llegar a ser agente libre, según ha insinuado Michael Carrick al referirse al contrato
La importancia de Maguire bajo las órdenes de Carrick
Amorim fue relevado de sus funciones en el United tras el empate 1-1 con el Leeds el mes pasado. El entrenador del equipo sub-18, Darren Fletcher, tomó el relevo en el empate 2-2 con el Burnley y en la derrota por 2-1 en la tercera ronda de la FA Cup ante el Brighton, antes de que Carrick fuera confirmado como entrenador del United hasta el final de la temporada.
Y Carrick ha supervisado una gran mejora en el rendimiento tras su regreso al banquillo de Old Trafford. El United permanece invicto en los seis partidos disputados bajo la dirección del técnico del Boro, con cinco victorias y un empate, incluyendo victorias sobre el Manchester City y el Arsenal.
Maguire también ha vuelto a la titularidad tras haber tenido pocos minutos con Amorim. El exjugador del Hull City y del Leicester ha sido titular en los seis partidos con Carrick, jugando los 90 minutos en cinco de ellos, y está rindiendo a un gran nivel con el técnico de 44 años.
A Carrick le preguntaron por Maguire y su futuro antes del partido del United contra el Crystal Palace el domingo, y el exjugador admitió que «aún hay mucho más por venir» del imponente central.
«Más por venir» de Maguire
Cuando se le preguntó sobre Maguire el viernes, Carrick dijo: «Harry es un personaje impresionante. Ha tenido una gran carrera hasta ahora y esperamos que le quede mucho más por delante. Creo que su trayectoria aquí y las experiencias que ha vivido desde que llegó, tanto aquí como con Inglaterra, muestran exactamente quién es.
«Dentro de la plantilla hay un equilibrio: quieres ese potencial y entusiasmo de los jóvenes, pero necesitas el punto medio con jugadores en su mejor momento, y la experiencia es muy importante.
Es difícil valorar lo valioso que puede ser eso. Harry ha adquirido muchísima experiencia con este club. La marcha de Casemiro es otra cosa y tenemos que entender lo que eso significa».
Y cuando se le preguntó si Maguire está mejor que nunca, Carrick respondió: «Hay motivos para pensar eso, ya que cuando eres un jugador joven y todo es nuevo, no tienes miedo y no hay muchas cicatrices. Llegas a tu mejor momento y te sientes bien, lo tienes todo, pero has tenido algunos altibajos.
Llegas a la última etapa y la experiencia debería convertirte en un mejor jugador, lo hemos visto en las últimas actuaciones de Harry.
Por eso la experiencia es importante, lo sentí cuando jugaba, los 31 o 32 fueron mis mejores años, en los que estaba en el punto óptimo para seguir rindiendo físicamente, pero también para usar la experiencia para saber lo que se avecinaba».
Martínez podría regresar para el partido contra el Palace.
Maguire ha destacado junto a Lisandro Martínez en el centro de la defensa del United, aunque el argentino se perdió la victoria por 1-0 sobre el Everton debido a una lesión. «Licha está mucho más cerca que Patrick. Esperemos que sea cuestión de días, no tardará mucho. Lo evaluaremos durante los próximos días y veremos cómo está», dijo Carrick esta semana sobre Martínez.
Carrick también dio noticias sobre Mason Mount y Matthijs de Ligt antes del partido del domingo contra el Crystal Palace, diciendo: «Mason está cada vez más cerca. Está sobre el césped y se está acercando, quiere entrenar y estar pronto con el equipo.
Está cada vez más cerca. Solo tiene que ser paciente, es un gran jugador, así que lo estamos cuidando para asegurarnos de que esté listo para un gran final de temporada. La buena noticia es que está muy cerca.
Matthijs ha tenido un problema en la espalda, que ha tardado un poco más en mejorar. Es algo en lo que hemos estado trabajando y está progresando. Va por buen camino, pero, como he dicho, está un poco más rezagado.
Es una de esas cosas que son decepcionantes, pero, por desgracia, forman parte del fútbol, así que lo recuperaremos cuando podamos.
Es la naturaleza de la lesión y el problema de espalda. Es difícil de determinar, especialmente en cuanto al tiempo. Definitivamente está mejorando, lo cual es bueno, y estamos trabajando para ello. No puedo decir mucho más en este momento».
Unidos en la lucha por terminar entre los cuatro primeros
El United puede dar un gran paso hacia la clasificación para la Liga de Campeones si vence al Crystal Palace el domingo por la tarde. El equipo de Carrick ocupa la cuarta posición antes de la jornada del fin de semana, con tres puntos de ventaja sobre el Chelsea y el Liverpool, quinto y sexto respectivamente.
Los Blues viajarán al otro lado de la capital para enfrentarse al Arsenal el domingo por la tarde, mientras que los Reds recibirán al West Ham en Anfield el sábado por la tarde con el objetivo de sumar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga.
