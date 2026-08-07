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Nueva versión: Pérez y Mourinho estallan de ira tras la derrota de Rodri

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Primera División
Barcelona
Real Madrid
Rodri
J. Mourinho
España

El rechazo de Rodri, estrella del Manchester City, a fichar por el Real Madrid, y su posterior acuerdo con el Barcelona, no ha sentado nada bien en las altas esferas del conjunto merengue.

Esto llega como una nueva versión sobre la reacción del Madrid, pese a los informes que apuntaban a que el conjunto blanco había recibido el rechazo de Rodri con gran calma, sin molestarse por la decisión del jugador.

El portal Foot Mercato, citando a "As", había confirmado que el Real Madrid comprende y respeta la decisión de Rodri, y le desea suerte, al astro español, en el camino que ha elegido.

Sin embargo, el "diario Sport" ofreció una versión diferente, al asegurar que Florentino Pérez, presidente del Madrid, y el entrenador José Mourinho, están profundamente enfadados.

Explicó que el enfado de Pérez se debe a que no se completó una operación que consideraba cerrada, después de que le convencieran sus dos hombres de confianza, José Ángel Sánchez y Juni Calafat, y solo lo iguala el enorme enfado del entrenador José Mourinho, cuando supo que el conjunto blanco había perdido el fichaje de Rodri.

  • Florentino PérezGetty

    Pérez cambia de postura con Rodri

    Pérez estaba furioso por la pérdida de Rodri, un centrocampista al que en un principio no planeaba fichar, pero de quien terminó convenciéndose, para después encontrarse viendo cómo el jugador se acercaba al Barcelona.

    Pérez no estaba nada contento cuando el nombre de Rodri se vinculó a la lista de candidatos de Enrique Riquelme durante las elecciones del Madrid, algo que lo llevó a descartarlo como posible opción para reforzar al conjunto blanco.

    Sin embargo, tanto José Ángel Sánchez como Calafat insistieron en que había un acuerdo con el jugador, que quedó disponible para el club hace varios meses, y además el gran nivel que ofreció en el Mundial acabó por convencer a Pérez.

    La única persona que siguió insistiéndole a Pérez en que Rodri no era un jugador adecuado para el Real Madrid fue el banquero marroquí Anas Laghrari, la mano derecha de Pérez en los asuntos financieros.

    La edad del jugador español, de 30 años, y su lesión en la rodilla eran los principales argumentos del directivo marroquí.

    Al final, Pérez dio su aprobación para cerrar el fichaje, y ahora se encuentra con que el traspaso de Rodri al Barcelona en el último instante ha eclipsado el fichaje de Yan Diomandé y la renovación del contrato de Vinicius.

    Se suponía que iba a ser un día importante en la agenda del club, pero se convirtió en un periodo difícil para los directivos del Real Madrid, que vieron a miles de madridistas rebelarse contra el club por haber permitido la salida del ganador del Balón de Oro del Mundial.

    • Anuncios
  • Jose MourinhoGetty Images

    El descontento de Mourinho es mayor que el de Pérez

    Pero si el enfado de Pérez era importante, el malestar de Mourinho era aún mayor, pues el técnico portugués no dio crédito a la noticia cuando le informaron de que Rodri había rechazado la oferta para fichar por el Barcelona.

    El enorme enfado de Mourinho se reflejó en más de una conversación con los directivos del Real Madrid, quienes también le aseguraron que no había intención de acometer nuevos fichajes en el centro del campo, ya que el mercado de traspasos no cuenta con jugadores a precios adecuados para ocupar esa posición.

    Por tanto, Mourinho se verá obligado a apoyarse en las cualidades defensivas de Tchouaméni, Camavinga y Valverde, y a reconvertir a Arda Güler y Bernardo Silva en un doble pivote.

    Se trata de un escenario que se repite por tercera temporada consecutiva, después de que en las dos anteriores arrojara resultados lamentables. Dos temporadas en las que el Real Madrid se quedó con las manos vacías por no reforzar el centro del campo, una prioridad de la que ya habían advertido Carlo Ancelotti y Xabi Alonso.

    Mourinho estaba muy disgustado, porque consideraba que Rodri sería el último toque para la lista de fichajes que el club cerró este verano. 

    El técnico portugués seguía insistiendo en la necesidad de fichar a un centrocampista defensivo y a un central adicional.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Mourinho, sin fichajes en el centro del campo

    En realidad, el propio Mourinho ya había advertido a Camavinga, Asensio y Mastantuono de que no dispondrían de minutos de juego, pero los dos primeros ignoraron sus advertencias y permanecieron en el equipo, mientras que el argentino se marchó cedido a la Fiorentina.

    Y parece que Camavinga ha llegado a conocer bien al Real Madrid, y esperaba que esto sucediera por tercera temporada consecutiva, por lo que ahora se le presenta una nueva oportunidad.

    El enfado de Pérez y Mourinho se transformó en asombro dentro del vestuario, donde los jugadores esperaban el fichaje de Rodri.

    Y no solo eso, sino que no lo tendrán, sino que lo verán vestir la camiseta del Barcelona, en un gran fichaje para reforzar las filas del equipo del entrenador Hansi Flick.

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