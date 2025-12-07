Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Lionel Messi MLS Cup
Thomas Hindle

Nueva era en Inter Miami: Lionel Messi conquista la primera MLS Cup y abre interrogantes sobre el futuro del club

Lionel Messi gana su primera MLS Cup con Inter Miami, mientras el club se prepara para una temporada baja clave y llena de cambios estratégicos.

FORT LAUDERDALE, Fla. - La imagen perdurable del triunfo de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps fue la de Lionel Messi, enfrentando a los aficionados, con los brazos levantados, finalmente celebrando con un estadio que había esperado tanto por esto. 

Sin embargo, eso no es lo más importante. Con toda probabilidad, habrá más momentos de Messi de ese tipo. Él tiene 48 trofeos y contando. Para Miami, la imagen más reveladora fue la de Jordi Alba, acostado de espaldas, llorando mientras entraba el tercer gol de Miami. Ese fue un momento de total catarsis para un jugador que sabía que su tiempo había terminado, y que había terminado de la manera correcta. 

Miami fue excelente el sábado por la tarde, y la narrativa de Messi simplemente no puede ser ignorada. Ha estado en el sur de Florida por casi tres años, y finalmente reclamó su primera MLS Cup. Sin embargo, esto también se sintió como el cambio de guardia. Alba ahora se retirará. Sergio Busquets también colgará las botas. Luis Suárez no jugó, y hay pocas indicaciones de que regresará con su contrato vencido. 

Este, entonces, fue el último momento de la versión 1.0 de Messi en Miami. Y terminó de manera de cuento de hadas. Pero ahora, una reestructuración - no una reconstrucción - debe comenzar en South Beach. 

“Sé lo que significa para [Busquets y Alba] dejar de esta manera”, dijo el entrenador Javier Mascherano. "Dos jugadores han hecho historia en este club, lo han transformado completamente junto con Leo. Hoy son parte de la gran historia de este club, que es muy corta, muy pequeña, pero para eso vinieron, para cambiar el curso de este club."

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    'La eficiencia de Leo'

    Después del partido, Mascherano describió a Messi como “la eficiencia personificada”. Y tenía razón. Si analizamos el juego con calma, considerando estadísticas, flujo del partido y ambiente en el estadio, Miami no parecía el favorito para ganar. Cada indicador convencional apuntaba a una victoria de Vancouver.

    Aun cuando los Herons tomaron ventaja temprana, los Whitecaps dominaron desde el minuto 15 hasta el 66. Cuando Emmanuel Sabbi estrelló un disparo en ambos postes en la segunda mitad, con el marcador 1-1, parecía mucho más probable que Vancouver se llevara el triunfo que una reacción tardía de Messi.

    Pero este es el Messi de hoy. Participó poco en cuanto a volumen, pero cada intervención fue crucial. Presionó sin balón y fue letal cuando tuvo el control. Registró 45 toques en 97 minutos, y siete de ellos marcaron la diferencia: cuatro regates y tres pases clave que generaron goles.

    “Estuvo haciendo un gran esfuerzo en los últimos dos, tres, cuatro partidos, presionando. Nos mostró lo importante que es para él ganar”, destacó Mascherano.

    La victoria se definió por dos errores de Vancouver. Primero, Edier Ocampo envió un balón a su propia portería tras un centro de Tadeo Allende. Luego, un regate excesivamente arriesgado de Andrés Cubas permitió a Messi robar el balón, moverse con rapidez y asistir a Rodrigo De Paul para el 2-1. El tercer gol llegó porque Vancouver se expuso demasiado; Messi se negó a perder. Tan simple como eso.

    “Este es el momento que había estado esperando, y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es muy hermoso para todos nosotros. Se lo merecían”, afirmó Messi.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    'La clase de suerte que necesitas'

    Para Mascherano, este triunfo también fue crucial. La temporada había sido larga para Messi: 78 partidos en cuatro competiciones principales. El ambiente en Miami es, según Mascherano, excelente. Se lleva bien con Messi principalmente “dándole ideas” y manteniéndose al margen. Destacó que Messi presionaba y corría sin balón no porque se lo pidieran, sino simplemente porque quería hacerlo.

    Messi tiene todo el control en Miami. Pero si hubieran perdido la final, podrían haberse generado dudas sobre el futuro de Mascherano. Hay muchos entrenadores talentosos, y Messi, que cumplirá 39 el próximo verano, tiene una ventana limitada pese a su contrato de tres años. Esta final representaba el cierre perfecto de la primera edición de este proyecto, y Mascherano no podía fallar.

    ¿La buena noticia? Lo manejó de manera magistral. Miami, incluso bajo presión, nunca se desmoronó. Reconoció que tuvieron algo de suerte con un disparo que rebotó en el poste, pero, según él, el equipo demostró el espíritu de campeones.

    “Sabíamos que sería un partido muy difícil, y ellos tuvieron un disparo que rebotó en dos postes, pero ese es el tipo de suerte que necesitas para ganar un campeonato”, explicó Mascherano.

    Y después de que su conferencia de prensa fuera interrumpida por sus jugadores, empapándolo en cerveza, era difícil no coincidir con su valoración.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    'Sé que es mi último partido'

    Alba terminó el partido hecho un mar de emociones. Este español, siempre enérgico y determinado, conocido por su temple y pasión, no suele dejarse llevar del todo por la emoción.

    El sábado, sin embargo, se rompió. Las lágrimas empezaron antes del medio tiempo y continuaron mucho después. Gran parte de la narrativa en torno a su retiro y el de Busquets ha sido sobre “enfoque”: querían irse con una victoria. Alba lo había dejado claro en su conferencia de prensa del jueves:

    “Es diferente porque sé que es mi último partido”, dijo. “Por supuesto que es importante —es una final—, pero significa aún más para el club. No importa lo que pase, me iré después. Ojalá pueda irme con un trofeo. Busi está en la misma situación que yo. No sé cómo lo procesaré porque solo sientes esas emociones en el momento. Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo, pero esto no es solo cambiar de equipo, es dejar de jugar, y eso lo hace aún más grande.”

    Busquets también tuvo su momento, aunque de manera más contenida. En justicia, Alba probablemente todavía tiene fútbol en las piernas. Busquets, en la MLS, ya no está en su mejor nivel; partes de la segunda mitad de la temporada 2025 fueron difíciles de ver. Sin embargo, el sábado mostró destellos de su antiguo yo: entradas duras sobre Thomas Müller, pases imposibles y giros precisos para encontrar el balón buscado. Más allá de eso, fue el último vestigio de un gran futbolista.

    Luis Suárez, en cambio, sigue siendo un caso curioso. No ha anunciado su retiro, aunque su contrato termina. La comunicación en Miami es tan controlada que nadie sabe con certeza qué sigue para él. Hace unos meses, Jorge Mas aseguró que Suárez podría quedarse tanto tiempo como quisiera. Hoy, su continuidad es incierta: perdió su lugar en el XI al final de los playoffs, y el equipo mejoró sin él. Sin embargo, este es un jugador que ha desafiado la retirada en varias ocasiones y ha vuelto para ser productivo. Será interesante ver qué decisión toma él y el club.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    Un invierno de cambios

    La buena noticia para Miami es que ahora cuentan con una flexibilidad que antes no existía. Los contratos de Busquets y Alba ya no figuran en los libros, y se espera que Rodrigo De Paul —excelente en la final del sábado— ocupe un lugar como jugador designado junto a Messi.

    Al mismo tiempo, los Herons podrían ver salir a varios jugadores. Existe la posibilidad de perder a dos estrellas como Busquets y Alba, además de titulares como Allende y Maxi Falcone. Si Suárez decide irse y Benjamin Cremaschi —en préstamo en Parma tras un conflicto con Mascherano— también se marcha, Miami tendría plazas por cubrir y presupuesto disponible.

    Cómo se gestionará todo esto es incierto. Habrá tentaciones de apostar fuerte por una estrella europea de renombre; los rumores sobre Neymar, por ejemplo, no desaparecerán. Según Ángel Di María, a Messi le encantaría reencontrarse con la estrella argentina en South Beach en el futuro.

    Sin embargo, un enfoque más inteligente podría ser invertir en un defensa central de élite o un mediocampista defensivo. Miami, bajo la dirección de propietarios ambiciosos como Jorge Mas y David Beckham, ha tendido históricamente a priorizar nombres grandes sobre fichajes estratégicos.

    De cualquier forma, se avecinan cambios. Miami tiene dinero para gastar y un trofeo que defender. Por lo general, los campeones no requieren una renovación profunda, pero aquí, Miami encara una temporada baja incierta y decisiva.

    Miami 1.0 terminó con un título. Miami 2.0 comienza con esperanza… y muchas preguntas.