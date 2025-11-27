'Nuestro plan no funcionó' - El técnico del Inter admite que los cambios fallaron y culpa a la fatiga del derbi por la derrota ante el Atlético de Madrid

Inter entró al Metropolitano aún cargando con el peso emocional y físico de su derrota por 1-0 en el derbi contra Milan y eso se notó. A pesar de llegar con cuatro victorias de cuatro en Europa y un récord defensivo casi impecable, el equipo de la Serie A carecía de agudeza en momentos clave, permitiendo que el Atlético creciera en un juego que se volvió cada vez más frenético.

Los visitantes empezaron con brillo. Un tiro libre temprano de Federico Dimarco obligó a Juan Musso a realizar una parada, mientras que otro disparo dirigido se deslizó apenas desviado. Los Nerazzurri controlaron el ritmo durante los primeros 20 minutos, pero el Atleti se mantuvo paciente. El gol llegó cuando un contacto accidental de Alex Baena redirigió el balón hacia Julian Alvarez, quien anotó su décimo gol en la Liga de Campeones en apenas 14 apariciones. Inter respondió bien después del descanso. Nicolo Barella golpeó el travesaño desde cerca, Dimarco fue nuevamente detenido por Musso, y la presión finalmente rindió fruto cuando Ange-Yoan Bonny liberó a Piotr Zielinski, quien definió con calma para igualar el partido. En ese momento, Inter parecía el ganador más probable.

Pero los suplentes de Los Rojiblancos, especialmente Antoine Griezmann y Marc Pubill, cambiaron el impulso. La línea defensiva de Inter comenzó a retroceder más, los contraataques se volvieron más difíciles de contener, y la defensa en las jugadas a balón parado se volvió cada vez más inestable. Esa vulnerabilidad resultó decisiva en el minuto 93, cuando Giménez se elevó por encima del grupo para cabecear el gol de la victoria, entregando al equipo de Chivu su segunda derrota consecutiva en todas las competiciones.