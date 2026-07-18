El FC Bayern quiere aclarar uno de los mayores malentendidos recientes con Joao Palhinha, aunque su salida no es inminente. Sky informa que el portugués regresará a Múnich y se unirá al inicio de la pretemporada el lunes.
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¡Novedades! ¿Se quedará el Bayern de Múnich con un fichaje fallido?
Aún no hay acuerdo con ningún club, pero Aston Villa y Benfica siguen siendo las opciones más probables para el centrocampista.
Por su parte, un traspaso a Arabia Saudí no entra en los planes de Palhinha, ya que, según informa la plataforma digital portuguesa Maisfutebol, el jugador habría rechazado «una oferta lucrativa» de la Saudi Pro League. Al parecer, el aspecto económico no es la máxima prioridad para este jugador de 31 años. En cambio, desea permanecer cerca de su familia y seguir jugando al más alto nivel en Europa.
Tras su cesión de un año al Tottenham, Palhinha regresa al Bayern, donde no tiene futuro. El director deportivo, Max Eberl, quiere venderlo pese a que su contrato vence en 2028, pero la operación se atasca.
Los Spurs no quieren a Palhinha pese a la opción de compra.
Según Fabrizio Romano, Palhinha está en la lista de Villa para reforzar el centro del campo. El cuarto clasificado de la pasada Premier League lo ve como opción seria, pero aún no ha habido oferta ni conversaciones con el FCB.
Según A Bola, la situación es similar en el Benfica: tampoco hay conversaciones formales con el club muniqués. El Bayern valora al jugador entre 20 y 25 millones de euros, mientras que el Benfica preferiría una cesión con opción de compra. Además, se dice que el club estaría dispuesto a pagar a Palhinha un salario anual de unos tres millones de euros netos.
Palhinha llegó al Bayern en 2024 procedente del Fulham por 51 millones, pero no se consolidó como titular. Tras 25 partidos, fue cedido al Tottenham, que no ejerció la opción de compra.
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