Aún no hay acuerdo con ningún club, pero Aston Villa y Benfica siguen siendo las opciones más probables para el centrocampista.

Por su parte, un traspaso a Arabia Saudí no entra en los planes de Palhinha, ya que, según informa la plataforma digital portuguesa Maisfutebol, el jugador habría rechazado «una oferta lucrativa» de la Saudi Pro League. Al parecer, el aspecto económico no es la máxima prioridad para este jugador de 31 años. En cambio, desea permanecer cerca de su familia y seguir jugando al más alto nivel en Europa.

Tras su cesión de un año al Tottenham, Palhinha regresa al Bayern, donde no tiene futuro. El director deportivo, Max Eberl, quiere venderlo pese a que su contrato vence en 2028, pero la operación se atasca.