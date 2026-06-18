Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Noir sorprende a los aficionados alemanes con una decisión impactante

Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
World Cup
M. Neuer
Bayern Múnich
Alemania

Manuel Neuer, portero de Alemania, afirma que cree en la capacidad de su selección para ganar el Mundial 2026 y añade: «Si no lo creyera, no estaría aquí». 

Además, afirmó que, en principio, será su último gran torneo con la selección, tras regresar después de su retiro de la Euro 2024.

En rueda de prensa, Neuer afirmó: «Por supuesto que creo que esta selección es capaz de ganar el Mundial».

“Sería excepcional ser campeón del mundo por segunda vez, y si no creyera que este equipo puede lograrlo, no estaría aquí”.

“Solo en los últimos días he empezado a darme cuenta de que estos podrían ser mis últimos partidos con la selección alemana”.

Y añadió: «Ni siquiera lo pensé en la Eurocopa, así que tras la eliminación ante España en cuartos no hice anuncio alguno. Miro hacia adelante, disfruto de cada partido y no pienso en la despedida».

  • Manuel Neuergetty

    No pienso volver para la Eurocopa de 2028.

    Neuer juega su quinto y último Mundial y afirma: «Tengo claro que este será mi último torneo».

    Añadió que no planea jugar la Eurocopa dentro de dos años.

    Sobre su continuidad hasta los 40 años, explicó: «Dormir bien, alimentarse correctamente y llevar un estilo de vida saludable es clave. Hay que estar al máximo nivel cada tres o cuatro días y hacer todo lo necesario para conseguirlo».

    Neuer regresó a la selección alemana tras anunciar su retiro internacional después de la Euro 2024.

    • Anuncios
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sabemos lo que nos espera frente a Costa de Marfil

    La selección alemana se prepara para enfrentar a Costa de Marfil el sábado, en la segunda jornada de la fase de grupos, tras debutar con una goleada 7-1 ante Curazao.

    Sobre el encuentro ante Costa de Marfil, que podría dar a Alemania el pase anticipado a la siguiente fase, Neuer declaró: «Es nuestro objetivo. Todo está en nuestras manos. Empezamos bien el torneo y nos centramos en el siguiente paso: Costa de Marfil».

    Y añadió: «Nos enfrentaremos a una selección fuerte, pero estamos bien preparados. Sabemos lo que nos espera, y ellos también. Sería fantástico clasificar tras el segundo partido y pasar a las eliminatorias; luego ya pensaremos en lo que viene».

    Además, anunció que la selección pagará el traslado de 600 aficionados al estadio MetLife para el encuentro contra Ecuador.

    Sobre esto añadió: «No fue idea mía, pero me parece estupenda. Queremos que los aficionados nos acompañen; se puede discutir el número, pero había que poner una cifra. Es un bonito gesto, porque su apoyo es importante para nosotros».

World Cup
Alemania crest
Alemania
ALE
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV