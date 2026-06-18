Noir sorprende a los aficionados alemanes con una decisión impactante

Manuel Neuer, portero de Alemania, afirma que cree en la capacidad de su selección para ganar el Mundial 2026 y añade: «Si no lo creyera, no estaría aquí».

Además, afirmó que, en principio, será su último gran torneo con la selección, tras regresar después de su retiro de la Euro 2024.

En rueda de prensa, Neuer afirmó: «Por supuesto que creo que esta selección es capaz de ganar el Mundial».

“Sería excepcional ser campeón del mundo por segunda vez, y si no creyera que este equipo puede lograrlo, no estaría aquí”.

“Solo en los últimos días he empezado a darme cuenta de que estos podrían ser mis últimos partidos con la selección alemana”.

Y añadió: «Ni siquiera lo pensé en la Eurocopa, así que tras la eliminación ante España en cuartos no hice anuncio alguno. Miro hacia adelante, disfruto de cada partido y no pienso en la despedida».