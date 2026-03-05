«No tienen nada de bonito»: Alan Pardew destroza al Arsenal y el exentrenador del West Ham afirma que el título de la Premier League de los Gunners «vendría con un asterisco»

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, se hizo eco de la frustración de Pardew y acusó al Arsenal de perder tiempo de forma cínica, lo que arruinó deliberadamente el ritmo del partido. Lamentando que «solo un equipo intentara jugar al fútbol», explicó: «Creo que intentamos jugar al fútbol y eso es lo que defendemos. No es fácil entrar en ritmo con un rival que solo intenta perder tiempo... Hoy solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol. Creo que las estadísticas nunca mienten. Solo hemos concedido un tiro a puerta. No hemos sido tan efectivos. En el último tercio del campo deberíamos haber creado más ocasiones».

Cuando se le preguntó por los comentarios de Pardew sobre el «asterisco», Hurzeler prefirió centrarse en la evolución de su propio equipo, al tiempo que señaló que, a ojos del público, los fines del Arsenal probablemente justificarían los medios. «Creo que cada uno debe juzgar por sí mismo», afirmó. «No quiero perder demasiado tiempo hablando del Arsenal porque ya he expresado mi opinión, así que veamos cómo van los próximos nueve partidos».