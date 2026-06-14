Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

Traducido por

No tiene más de 19 años... El Barcelona encuentra un sustituto para Álvarez

Fichajes
E. Kroupi
Bournemouth
Barcelona
Primera División
Premier League
Julián Álvarez
España

En el Barcelona ya está claro que el mercado de delanteros será complicado este verano, y el club apostará por fichar a Julián Álvarez hasta el último momento.

Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, es la opción preferida de Deco y Hans Flick para reforzar el ataque, y ambos harán lo posible por ficharlo.

Según Sport, el Barça tiene alternativas si falla la operación.

Ahora mismo, el candidato más probable es el joven francés Junior Crobe, estrella del Bournemouth. 

Krupnik goza de gran admiración en el Barça, pero su fichaje se ve como un riesgo por su edad (19 años), así que el club prefiere aplazar las negociaciones hasta la próxima temporada.

La secretaría técnica ya le sigue tras su buena temporada en la Premier y los goles que marcó con el Lorient.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    El Bournemouth fija el precio de Krobie

    Krupki destaca por su habilidad en el regate, se compenetra bien con sus compañeros y cuenta con la velocidad necesaria, pero hay dudas sobre pagar una suma elevada por un jugador tan joven.

    El Bournemouth ha avisado al Barcelona y al resto de pretendientes de que no bajará de 100 millones de euros. 

    Su valor de mercado ronda los 70 millones, y el club inglés podría aceptar incluir jugadores del Barça en la operación.

    Krupki también interesa al Arsenal y al París Saint-Germain, que podría ofrecerle un contrato si Bradley Barcola se marcha.

    • Anuncios
  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Krupki no piensa forzar su salida del Bournemouth.

    Por ahora solo son rumores, pero Crupi podría dejar el Bournemouth este verano, así que el Barcelona debe actuar pronto si lo quiere fichar.

    Krupnik ha manifestado su simpatía por el Barça, aunque no presionará para marcharse; sabe que su valor ha subido tras su actuación en la Premier.

    Sport destaca que, en el Barça, se le ve como una opción más factible que Álvarez o João Pedro, intrasferible para el Chelsea.