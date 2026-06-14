No tiene más de 19 años... El Barcelona encuentra un sustituto para Álvarez

En el Barcelona ya está claro que el mercado de delanteros será complicado este verano, y el club apostará por fichar a Julián Álvarez hasta el último momento.

Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, es la opción preferida de Deco y Hans Flick para reforzar el ataque, y ambos harán lo posible por ficharlo.

Según Sport, el Barça tiene alternativas si falla la operación.

Ahora mismo, el candidato más probable es el joven francés Junior Crobe, estrella del Bournemouth.

Krupnik goza de gran admiración en el Barça, pero su fichaje se ve como un riesgo por su edad (19 años), así que el club prefiere aplazar las negociaciones hasta la próxima temporada.

La secretaría técnica ya le sigue tras su buena temporada en la Premier y los goles que marcó con el Lorient.