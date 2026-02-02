Goal.com
¡No te preocupes, Arsenal! Manchester City no está listo para la embestida final por el título

El Arsenal lidera la Premier mientras el Manchester City tropieza y no muestra señales de su habitual embestida final por el título.

El flojo rendimiento del Manchester City en la segunda mitad de su empate 2-2 contra el Tottenham dejó en evidencia por qué ganar el título esta temporada será un desafío enorme para ellos. El equipo de Guardiola dominó a un débil Spurs durante los primeros 45 minutos, pero en lugar de sentenciar el partido, se relajaron y concedieron dos goles en la segunda mitad.

Hubo cierto malestar por el primer gol de Dominic Solanke, que no fue anulado pese a una falta sobre Marc Guehi. La reacción de Guardiola, y especialmente de Rodri, quien comentó que era prueba de que “no quieren que ganemos”, reflejó que el City empieza a perder la compostura.

Mientras la dramática derrota del Arsenal ante el Manchester United la semana pasada hizo que muchos dudaran de si los Gunners tenían temple para ganar el título, ellos respondieron con una victoria contundente en Leeds y además recibieron un inesperado favor de sus rivales del norte de Londres en su búsqueda por un primer campeonato en 22 años. Por su parte, el City también contribuyó a su propia caída y su intento por conquistar la Premier se está desmoronando rápidamente.

    Cerrando siempre con fuerza

    La capacidad del Manchester City para encadenar rachas de victorias en la segunda mitad de la temporada ha sido clave en sus seis de los últimos ocho títulos de la Premier League. El equipo de Guardiola ha sumado más puntos en la segunda mitad de la campaña en cinco de los últimos siete años. En una de las dos excepciones, la temporada 2022-23, redujeron el ritmo tras asegurarse el título con tres jornadas de ventaja.

    El Arsenal lo sabe bien, ya que en esa misma campaña el City remontó un déficit de ocho puntos gracias a una racha de 12 victorias consecutivas. En la temporada 2023-24, el City volvió a alcanzar al Arsenal con un impulso igualmente impresionante, ganando 16 de 19 partidos y permaneciendo invicto para acumular 51 puntos en la segunda mitad del año.

    El Liverpool también conoce de primera mano el legendario resurgir del City tras el inicio de temporada. En 2018-19, el equipo de Guardiola estaba en tercer lugar a mitad de campaña, pero logró 54 de 57 puntos posibles, superando por un solo punto al equipo de Jürgen Klopp para alzarse con el título.

    …pero no esta temporada

    Algo similar ocurrió en la temporada 2021-22, cuando el City sumó 46 puntos en la segunda mitad y logró terminar nuevamente en la cima. En la segunda mitad de 2020-21, la primera de su ciclo récord de cuatro títulos consecutivos, consiguieron 45 puntos.

    “Es cierto que nuestros equipos siempre han rendido mucho mejor en la segunda parte de la temporada que en la primera, y ojalá vuelva a suceder este año”, comentó Bernardo Silva en diciembre. Sin embargo, el actual plantel no está siguiendo los pasos de sus predecesores.

    En 2026, el City apenas ha sumado siete puntos de 18 posibles, con una sola victoria, lograda ante los Wolves, uno de los equipos más débiles de la historia de la liga.

    Problemas en la segunda mitad

    Es especialmente preocupante el pobre desempeño del City en las segundas mitades. La capitulación del domingo en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el equipo ha tenido problemas recurrentes, no fue una excepción. En 2026, han cedido nueve puntos en la segunda mitad de sus seis partidos de liga, sin marcar ningún gol y concediendo seis.

    Lo que resulta aún más frustrante para Guardiola es que el equipo ha mostrado actuaciones destacadas en los primeros tiempos. Frente al Chelsea dominaron por completo, pero se relajaron tras el descanso, y el gol del empate en el último minuto de Enzo Fernández llegó después de oleadas de presión del rival.

    Contra el Tottenham también tenían el control total, hasta el punto de que Gary Neville comparó el partido con Soccer Aid y comentó en Sky Sports que la atmósfera estaba “tan plana como un panqueque”.

    Problema mayúsculo

    Pero cuando el Tottenham salió más fuerte en la segunda mitad, impulsado por la entrada de Pape Matar Sarr que reforzó su mediocampo, el City no supo responder. Guardiola tampoco reaccionó a tiempo y esperó hasta el minuto 69 para hacer su primer cambio, y eso solo porque Rayan Cherki se había lesionado, no por motivos tácticos.

    Sí introdujo a Nico González para dar más poder al mediocampo, pero fueron los Spurs quienes terminaron dominando y que incluso podrían haber ganado si no fuera por dos magníficas paradas de Gianluigi Donnarumma ante Wilson Odobert y Xavi Simons.

    “No tienen ese instinto asesino”, comentó Gary Neville. “Sufren cuando los equipos les aplican presión alta, cuando hay balón y juego en el área. No logran afrontarlo ni soportarlo. Sus centrales no son dominantes. Quedan como segundos y permiten que los rivales resurjan en los partidos, y eso provocará un problema enorme”.

    A diferencia de su rival

    “City perdió todo el impulso y control”, dijo el excentrocampista del Tottenham Danny Murphy a la BBC. “No creo que el City haya perdido el rumbo porque el Tottenham de repente tuviera más calidad; fue más bien porque los Spurs simplemente lo querían más en la segunda mitad. Eso es una preocupación para Pep Guardiola, especialmente mientras su equipo intenta presionar al líder Arsenal.

    “En la primera mitad vi al City jugar como un equipo que quiere alcanzar al Arsenal, un equipo en misión, diciendo ‘vamos por ustedes’. Parte de la caída en la segunda mitad fue autoinfligida: perdiendo balones, fallando en los desafíos y en los duelos por balón suelto. Fue muy inusual para ellos, porque estamos acostumbrados a verlos controlar los partidos de manera impecable”.

    Guardiola, por su parte, se mostró optimista tras el partido y desestimó la idea de que su equipo haya quedado fuera de la lucha por el título: “¿Entonces me estás diciendo que nos detenemos en la Premier League? Quedan 14 partidos. Mientras haya oportunidad, siempre habrá esperanza”.

    Tanto City como Arsenal tienen un lugar en la final de la Carabao Cup por disputar antes de otro gran fin de semana en la carrera por el título. El sábado, el Arsenal recibirá al Sunderland, que no ha ganado en sus últimos siete partidos como visitante, lo que significa que el City podría quedar a nueve puntos de distancia antes de su choque contra el Liverpool el domingo. El equipo de Guardiola tiene un registro aún peor en Anfield que ante el Tottenham, habiendo ganado solo una vez en sus últimas 10 visitas, con esa única victoria ocurriendo en la temporada 2020-21 con el estadio vacío debido a la Covid-19.

    Buscando su alma

    A pesar de que el City se reforzó en enero con los fichajes de Guehi y Antoine Semenyo, el Arsenal parece contar con un equipo más sólido para la recta final. Aunque perdieron a Mikel Merino para el futuro cercano y hay preocupación por Bukayo Saka tras su lesión durante el calentamiento en Leeds, actualmente solo tienen tres jugadores lesionados, frente a los seis del City, que incluyen a sus tres centrales titulares: Ruben Dias, John Stones y Josko Gvardiol.

    “El Arsenal puede soportar la presión”, añadió Gary Neville. “Este City, ahora mismo, en mediocampo y defensa, no tiene la columna vertebral necesaria para ganar un título. Fallan una y otra vez. Hay mucho examen de conciencia para el City y Pep Guardiola. Se ven muy cortos”.

    Todavía queda mucho por recorrer, pero esta etapa de la temporada es cuando esperas que el City haya arrancado y esté en una de sus famosas rachas. Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario. Aunque la historia pesa en las carreras por el título, actualmente el Arsenal lleva la ventaja según la evidencia.

