El internacional alemán ha reconocido a su antiguo entrenador por transformar completamente su comprensión del deporte mientras se prepara para enfrentarlo el miércoles. Habiendo pasado cuatro años llenos de trofeos en Mánchester antes de partir en 2020, el jugador de 30 años cree que la influencia del entrenador catalán va mucho más allá de simples instrucciones de entrenamiento.

Hablando con BBC Sport antes del crucial encuentro europeo, el delantero describió a Guardiola como "el arquitecto definitivo del fútbol moderno". Sane insiste en que la intensa educación que recibió en el Etihad Campus lo transformó de un talento en bruto a un atacante de élite refinado, capaz de competir al más alto nivel.

"Pep te muestra un deporte completamente diferente", explicó. "Sus exigencias tácticas son incansables, pero no solo me entrenó, me evolucionó. Dejé su guía como un jugador mucho más completo de lo que alguna vez pensé posible."

La estrella del Galatasaray también señaló que el entrenador "reprogramó completamente mi cerebro futbolístico", un proceso que culminó en su victoria del premio PFA al Jugador Joven del Año durante la temporada centenaria de 2017-18. Describe ese galardón específico y el título ganado como el momento en que "realmente llegó al escenario mundial," recuerdos que permanecen grabados en su mente mientras se prepara para salir una vez más a su viejo hogar.