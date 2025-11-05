'No sé qué tiene en su ADN' - Hansi Flick elogia a Robert Lewandowski y argumenta que el Barcelona no puede alcanzar su 'pleno potencial' sin el veterano delantero

Ha sido un comienzo de temporada difícil para el Barcelona, que está enfrentando lesiones de jugadores clave. Sin embargo, el regreso de Lewandowski ha dado a Hansi Flick algo por lo que sonreír. El jugador de 37 años salió del banquillo contra el Elche después de perderse tres partidos por un desgarro muscular, y su presencia levantó instantáneamente al grupo.

La lista de lesiones de Barca sigue siendo larga, con Raphinha, Pedri, Gavi, Joan García y Marc-André ter Stegen todavía fuera. Sin embargo, Flick cree que tener de vuelta a Lewandowski podría ayudar a estabilizar el barco mientras el equipo busca recuperar su ritmo de las competiciones de la temporada pasada.

Lewandowski ha estado limitado a solo 10 apariciones esta temporada, anotando cuatro goles, pero Flick cree que su experiencia y ética de trabajo continúan marcando la diferencia.