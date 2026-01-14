Getty Images Sport
'¡No sabía que venía a entrenar una guardería!' - Xabi Alonso reprendió a los jugadores del Real Madrid en un 'grito de desesperación' debido a los problemas tácticos en los entrenamientos
El arrebato de Xabi en el entrenamiento de Madrid
Mientras que el final oficial del reinado de Alonso en Madrid llegó esta semana tras una derrota en la Supercopa de España, los informes que provienen de España sugieren que el entrenador ya se había desvinculado emocionalmente meses antes. Según Marca, el "divorcio" entre el ex técnico del Bayer Leverkusen y el estrellado vestuario de Los Blancos ya parecía evidente a principios de noviembre, oculto tras los muros del complejo de entrenamiento de Valdebebas.
La tensión, que había estado cocinándose debido a un choque de estilos y personalidades, eventualmente alcanzó un punto de ebullición durante una sesión rutinaria. Fue aquí donde Alonso, usualmente la imagen de la calma en la línea de banda, perdió la compostura. Frente a un equipo que sentía ignoraba sus instrucciones y carecía de la intensidad requerida, lanzó la lapidaria frase: "¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!"
Esto no fue, como indican las fuentes, una táctica motivacional estándar o un arrebato emocional destinado a provocar una reacción. En cambio, se describe como un "grito de desesperación," nacido del agotamiento y el aburrimiento. Alonso se había cansado de la aparente inmadurez de sus jugadores, quienes respondían con susurros, malas actitudes y una renuencia a aceptar las exigencias de su filosofía de entrenamiento.
- AFP
Sobrecarga táctica y sesiones 'pesadas' provocaron revuelta
En el centro del conflicto había un desacuerdo fundamental sobre cómo el equipo debería prepararse. Alonso, conocido por sus meticulosas configuraciones tácticas, llegó a Madrid decidido a implementar un sistema complejo de presión alta similar al que le ganó la Bundesliga invicto. Sin embargo, la plantilla del Real Madrid, acostumbrada a un estilo más fluido y menos rígido bajo Carlo Ancelotti, rechazó sus métodos.
Los jugadores supuestamente encontraron las sesiones de entrenamiento de Alonso "excesivamente agobiantes". Hubo quejas generalizadas dentro del vestuario sobre el "excesivo volumen de información" que se les daba diariamente. La plantilla se sentía asfixiada por el nivel de detalle y las constantes correcciones, que consideraban una microgestión innecesaria.
Este resentimiento se extendió al cuerpo técnico de Alonso, particularmente a su asistente Sebas Parrilla. El celo excesivo mostrado por Alonso y Parrilla al impartir instrucciones tácticas y corregir cada pequeño error alejó más a los jugadores. La plantilla se sentía incómoda con tantas voces gritando órdenes y examinando cada movimiento, lo que derivó en un ambiente diario tóxico donde la alegría de entrenar fue reemplazada por fricciones y fatiga.
Una carrera contra el tiempo que Alonso perdió
Desde la perspectiva de Alonso, la intensidad era una necesidad, no una elección. El entrenador sentía que estaba luchando una batalla perdida contra el calendario. Después de la Copa Mundial de Clubes, el equipo regresó con casi ninguna pretemporada, dejando a Alonso sin margen para inculcar su identidad futbolística antes de que comenzara la competición.
Él creía que había problemas estructurales significativos que corregir y que el equipo estaba lejos del nivel requerido para competir por grandes honores. En consecuencia, intentó acelerar el proceso de aprendizaje, utilizando cada minuto de cada sesión para inculcar nuevos conceptos en el equipo. Sin embargo, esta urgencia chocó con un equipo que no estaba listo para ser instruido.
La desconexión fue total: Alonso estaba descontento con la aplicación de los jugadores, y los jugadores estaban descontentos con la intensidad de Alonso. No estaban caminando por el mismo camino, y a medida que el día a día se volvía más difícil, la relación se desintegró. El entrenador sentía que estaba lidiando con comportamientos "mimados"—de ahí el comentario sobre la guardería—mientras que los jugadores sentían que estaban siendo tratados como robots en lugar de atletas de élite.
- Getty Images Sport
La sombra de Arbeloa se cernía sobre Valdebebas
Agregando leña al fuego estaba la creciente presencia de Álvaro Arbeloa. Mucho antes de que Alonso fuera oficialmente destituido, el nombre del entrenador del Real Madrid Castilla comenzó a circular dentro del vestuario del primer equipo como una solución potencial.
Arbeloa se había convertido en un observador frecuente en las sesiones de entrenamiento del primer equipo, una práctica estándar para el entrenador del equipo B, pero que tomó un nuevo significado a medida que el ambiente se deterioraba. Ya fuera porque el club estaba probando las aguas de manera sutil o porque los jugadores simplemente notaron su presencia y preferían su potencial liderazgo, comenzó un "rumor". La plantilla comenzó a ver a Arbeloa, excompañero de muchos de los íconos del club y una figura profundamente arraigada en la cultura del club, como el antídoto al régimen rígido de Alonso.
Para cuando la crisis de resultados golpeó, la base ya estaba podrida. Aunque se dice que los jugadores hicieron un pacto para intentar salvar la situación cuando los resultados se volvieron desfavorables, el vínculo emocional con Alonso estaba roto sin posibilidad de reparación.
Anuncios