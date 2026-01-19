"No quiero estar en otro lugar" - La respuesta de Jürgen Klopp a los rumores que lo colocan en el Real Madrid

Jürgen Klopp se ha descartado de forma categórica de la carrera por el banquillo del Real Madrid, dejando claro que su etapa como entrenador pertenece al pasado. El técnico alemán, de 58 años, había sido señalado como uno de los candidatos ideales para sustituir a Xabi Alonso tras su salida del club blanco, pero el propio Klopp se encargó de enfriar cualquier especulación.

Ahora, a punto de cumplir un año como Jefe Global de Fútbol de Red Bull, el exentrenador del Liverpool aseguró que la marcha de Alonso “no tuvo nada que ver conmigo y no despertó nada en mí”.

Desde la sede del RB Leipzig, Klopp habló con la franqueza que lo caracteriza y explicó que no contempla regresar al banquillo en el corto plazo.

“Sé que puedo entrenar a un equipo de fútbol, pero eso no significa que deba hacerlo hasta el último día de mi vida”.

El alemán admitió que buscaba un nuevo desafío lejos de la línea de banda y que lo ha encontrado dentro del proyecto Red Bull.

“Quería hacer algo diferente. Red Bull me dio la oportunidad de construir un rol nuevo, que hemos ido definiendo juntos paso a paso. Hoy estoy en un lugar, como persona, donde estoy completamente en paz. No quiero estar en ningún otro sitio”.

Así, Klopp cierra la puerta a un posible regreso inmediato a los banquillos y, por ahora, al Real Madrid.