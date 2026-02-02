Getty
"¡No quieren que ganemos!" -Rodri carga contra la polémica falta antes del gol del Tottenham y se une a la queja de Pep Guardiola
El Manchester City desperdició una ventaja de dos goles frente al Tottenham
El equipo de Guardiola parecía encaminarse hacia la victoria en el Tottenham Hotspur Stadium, con goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo que les dieron una ventaja de dos tantos, mientras que los locales recibieron abucheos al final de la primera mitad.
Sin embargo, Thomas Frank, bajo creciente presión, logró motivar a sus jugadores para una reacción intensa. Dominic Solanke encabezó la remontada, marcando el primer gol de los Spurs con la ayuda de un desvío de Marc Guehi, antes de firmar un espectacular segundo tanto con un remate acrobático tipo escorpión.
El Manchester City, indignado por varias decisiones polémicas del VAR
Un partido entretenido terminó en empate, dejando al Manchester City a seis puntos del líder de la Premier League, el Arsenal. El club siente que sus esfuerzos por alcanzar el título están siendo socavados por una serie de decisiones controvertidas.
Decisiones clave del VAR han ido en contra del City en los últimos encuentros frente a Newcastle, Manchester United y Wolves. En el partido contra el Tottenham, consideran que Dominic Solanke golpeó a su compañero de selección inglesa, Marc Guehi, arrastrando a los Spurs de nuevo a un juego que parecía decidido.
Rodri habló abiertamente sobre el sentimiento dentro del equipo tras el partido. En declaraciones a Stan Sport, comentó: “Sabemos que ganamos mucho y parece que a veces no quieren que ganemos, pero el árbitro debe ser neutral. Honestamente, para mí, no fue justo. No es justo porque trabajamos muy duro en estas situaciones y al final estas decisiones nos frustran.”
“Por supuesto, necesitas seguir adelante, pero cuando todo termina, estamos frustrados porque es evidente que hubo falta. Le golpeó la pierna y, con el impulso de la acción sobre el balón, la pelota terminó entrando.”
“Debemos prestar atención a estos pequeños detalles, porque de lo contrario será difícil para todos. Esta liga se decide por los pequeños detalles y hoy fue un día muy difícil para nosotros en ese sentido.”
¿Solanke superó a Guéhi para marcar un gol clave?
Rodri también comentó sobre la mala racha de decisiones del VAR: “No sé cómo sentirme. Ahora viendo las imágenes, se ve claramente. En el campo no lo percibes, pero es una falta clara en la primera acción del gol.
Es evidente, y el VAR está para estas situaciones. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia. Estamos dando lo mejor, y quizás si no marcan ese gol, habríamos ganado el partido.
Son partidos tras partidos, y esto no puede seguir así. Normalmente no hablo de los árbitros porque respeto mucho su trabajo, pero deben prestar atención a estas jugadas. Golpeó la pierna de Marc, es muy claro. Y esto no es solo hoy, han sido dos o tres partidos seguidos y sinceramente no entiendo por qué.”
El Manchester City continúa su lucha por conquistar títulos en múltiples competiciones
Guardiola tampoco quedó impresionado con el desempeño de los árbitros en el partido contra el Tottenham. Sobre el polémico incidente entre Solanke y Guehi, comentó:
“¿Otra vez…? ¿Lo has visto? Nada. Ha pasado otra vez. Marc tiene la pelota, le han pateado por detrás, y es gol. Nada. Otra más.”
En declaraciones a BBC Sport, añadió: “Bueno, si esto le pasa a un delantero, sería penalti. No soy árbitro. Fascinante en la Premier League.”
El City afronta otra semana clave en su lucha por trofeos, empezando con el partido de vuelta de semifinales de la Carabao Cup contra el Newcastle en el Etihad Stadium el miércoles, antes de viajar a Anfield el domingo para enfrentarse a su viejo rival, el Liverpool.
