«¡No puedo creer que esté diciendo esto!» Gary Neville, sorprendido por la nueva predicción del Manchester United, hace una gran apuesta sobre cómo terminarán los cinco primeros clasificados de la Premier League
La transformación del Manchester United bajo la dirección de Carrick
El reciente resurgimiento del United alcanzó un nuevo punto álgido el domingo, cuando remontó un marcador adverso para asegurarse una victoria vital contra el Crystal Palace. Ese resultado supuso la impresionante sexta victoria en siete partidos desde que Carrick tomó las riendas, una racha que incluye victorias contundentes sobre los aspirantes al título, el Arsenal y el Manchester City. Con 19 puntos de 21 posibles, el ambiente en el Teatro de los Sueños ha pasado de ser tóxico a triunfal, y la conversación ha dejado atrás la mediocridad de la mitad de la tabla para centrarse en un posible regreso a la competición de élite europea. Tras ser testigo de una notable transformación en Old Trafford desde que Carrick sustituyó a Rubén Amorim, Neville cree ahora que su antiguo club está destinado a terminar entre los tres primeros, una perspectiva que parecía lejana hace solo unos meses.
Un giro radical con respecto al inicio de la temporada.
En el podcast de Gary Neville, el ex capitán del United confesó que la rapidez del cambio le ha pillado desprevenido. La predicción supone un giro radical con respecto al consenso general que había a principios de temporada, cuando el United parecía estar muy lejos de los puestos de la Liga de Campeones y luchaba por encontrar una identidad táctica bajo el régimen anterior.
«Creo que el United terminará definitivamente tercero. No puedo creer que esté diciendo esto después de dónde estaban hace seis semanas. Pero no tienen distracciones, algo bueno está pasando, todo el impulso», explicó Neville.
La batalla por las últimas plazas de la Liga de Campeones
Aunque Neville está convencido de que el United se hará con el tercer puesto, prevé una lucha frenética por las posiciones restantes entre los cinco primeros. La carrera por la Champions League se ha complicado debido al bajón de forma de varios equipos punteros, entre los que destaca el Aston Villa. El equipo de Unai Emery ha pasado apuros desde principios de año, sufriendo una decepcionante derrota ante el colista, el Wolverhampton, y ganando solo tres de sus últimos diez partidos. Neville sigue teniendo esperanzas en el club de Birmingham, pero teme que la profundidad de su plantilla se esté poniendo a prueba hasta el límite.
Al hablar del resto de los perseguidores, Neville añadió: «Creo que el Liverpool terminará cuarto y el Chelsea quinto. Espero que el Villa termine entre los cinco primeros, de verdad. Ya he dicho antes que su entrenador es un tipo experimentado y sensato. Si recuperan a algunos jugadores; las lesiones de los centrocampistas les han pasado factura en las últimas semanas. Creo que serán el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea. La única duda será entre el Chelsea y el Villa por el quinto puesto. Las lesiones serán un factor importante. Otras competiciones serán un factor importante. En este momento, el Villa está en peligro. Son vulnerables en lo que respecta a los puestos de la Liga de Campeones».
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El United ha superado a equipos como el Chelsea, el Liverpool y el Villa en la clasificación, y su ausencia en las competiciones europeas esta temporada está resultando ser una bendición disfrazada. Sin embargo, el camino hacia los tres primeros puestos no estará exento de dificultades. El Manchester United recibirá al Aston Villa en Old Trafford en un partido que podría acabar definitivamente con las esperanzas de los visitantes de alcanzarlo. Los hombres de Carrick también se enfrentan a dos difíciles desplazamientos a Stamford Bridge y a un choque en casa contra el Liverpool, partidos que supondrán la prueba de fuego definitiva para su nuevo impulso.
