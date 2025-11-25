'No puedes ni mantener los ojos abiertos': los jugadores de la Juventus son advertidos de que les espera un momento difícil en la Champions League ya que el entrenador Luciano Spalletti destaca las brutales condiciones meteorológicas y las preocupaciones sobre el campo

Hablando con Sky Sport en la conferencia de prensa previa al partido el lunes, el jefe del Juve, Spalletti, reconoció el desafío de jugar en el Aspmyra Stadion y admitió que los anfitriones tendrán una ventaja obvia de cara al enfrentamiento.

"¿No es el clima ideal para un partido de fútbol? Es un partido muy difícil. Estábamos bromeando con los jugadores y les dije que es más difícil de lo que esperaban", dijo el ex entrenador del Napoli. "He tenido que lidiar con estas temperaturas en estos campos, y es una experiencia diferente, respirar este aire frío. A veces ni siquiera puedes mantener los ojos abiertos. Pero siempre está la emoción del desafío."

Spalletti también abordó la reciente racha de actuaciones poco convincentes del equipo, asegurando que lo mejor está por venir.

"Creo que es prematuro cambiar todo por completo en este momento. No lo hemos hecho bien, pero tampoco lo hemos hecho mal", explicó. "Estamos en ese punto intermedio donde, con algunas cosas nuevas, podemos subir el listón. Tenemos un poco de todo aquí, pero necesitamos reconocerlo y aplicarlo en los momentos adecuados.

"Estos chicos son perfectos; están ansiosos por participar y mostrar sus habilidades. Mañana cambiaré algo, de lo contrario corremos el riesgo de perder confianza, y luego necesitamos analizar las cosas correctamente.

"En el campamento, ya no hay la rigidez de roles que parece desorden pero en realidad es libertad. En esa libertad, tienes que encontrar equilibrio. Esta constante rotación de roles y la búsqueda de una posición es una ventaja."