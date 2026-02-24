Getty
Traducido por
«No puede jugar el Mundial en estas condiciones»: los aficionados afirman que Neymar está «acabado» tras un vídeo viral en el que se ve al jugador del Santos con dificultades para correr y mantener el balón en juego
Las lesiones han comenzado a pasar factura al icono brasileño Neymar.
A principios de 2025 regresó a sus raíces con el objetivo de completar ese arco de redención. En otoño de 2023 sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla mientras jugaba con la Seleção. Neymar pasó 12 meses fuera de los terrenos de juego recuperándose de esa lesión.
Ha habido destellos de brillantez durante su segunda etapa en el Santos, donde el temperamental número 10 sigue siendo un jugador decisivo en sus mejores días. Nunca ha habido dudas sobre su capacidad para desconcertar a los rivales con su repertorio de trucos.
Sin embargo, los problemas físicos le han pasado factura. En diciembre de 2025 se sometió a otra operación, lo que le obligó a seguir más programas de rehabilitación. Neymar ha vuelto a la acción a los 34 años, pero algunos consideran que es una sombra del jugador que fichó por el PSG en 2017 con un traspaso récord de 222 millones de euros (194 millones de libras esterlinas/262 millones de dólares).
Cómo reaccionaron los aficionados ante la actuación cansina de Neymar
Neymar estuvo en su día junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como uno de los mejores jugadores de su generación, pero ha sufrido una humillante caída en desgracia. Ya no es capaz de aportar la energía que antes hacía que fuera tan divertido verlo jugar.
Su última aparición con el Santos contra el Novorizontino, que supuso el fin de una de las vías para conseguir un título importante en 2026, puso aún más de manifiesto sus problemas físicos. En un momento dado, Neymar persiguió un balón suelto de forma dolorosamente lenta, sin conseguir mantenerlo en juego, por lo que se concedió un saque de banda.
En respuesta a esa actuación tan cansina, @movingnigerian dijo: «Neymar está acabado. Sé que le cuesta aceptarlo, pero las lesiones han pasado factura a su movilidad». En la misma línea, @detunjirasheed añadió: «Está acabado. Debería retirarse, no puede llegar al Mundial en este estado».
En una advertencia a Neymar, @VloneVDoubleG dijo: «Además, está jugando sobre césped artificial, lo que solo va a joderle las articulaciones, sobre todo teniendo en cuenta su historial de lesiones reciente y el simple hecho de estar envejeciendo». Al criticar la supuesta falta de velocidad de Neymar, @gady_sam intervino con: «Gyokeres es más rápido que Neymar, tío».
Neymar admite su retirada
Neymar ha admitido que podría verse obligado a plantearse colgar las botas al final del año. Recientemente declaró a Caze TV: «No sé qué pasará a partir de ahora. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Vivo año a año. Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí».
Su compatriota Kleberson, que ganó la Copa del Mundo en 2002, espera que Neymar pueda disfrutar de una última actuación en el escenario deportivo más importante. Ha declarado a GOAL: «Tengo muchas, muchas ganas de ver a Neymar en la Copa del Mundo. En términos de forma física, ahora mismo está muy por detrás de todos, debido a las lesiones y a que el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.
Con el talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien y recupere la forma física, probablemente podrá ayudar mucho. No llegará al Mundial al 100 % de su forma física, pero cuando empiece el Mundial, especialmente tal y como están las cosas ahora, podrá rendir bien porque es el jugador con más talento que tenemos en Brasil. Otros están a un buen nivel, pero nadie puede hacer lo que hace este chico.
Necesita ponerse en forma, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior, Raphinha o Estevao, pero lo que Neymar es capaz de hacer con el balón hace que sea aterrador marcarlo. Neymar es lo más parecido a Ronaldinho que he visto».
- Getty Images
¿Se ganará Neymar un puesto en la selección brasileña para el Mundial de 2026?
Carlo Ancelotti ha advertido que no seleccionará a Neymar solo por su reputación, a pesar de que el gran jugador actual es el máximo goleador de la historia de Brasil con 79 goles. Todavía hay tiempo para ponerse a punto para el partido y asegurarse un puesto en los planes para el Mundial.
Anuncios