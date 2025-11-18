'No puede hacerlo solo' - Karim Benzema pide al Real Madrid que dé más ayuda a Kylian Mbappe mientras explica cómo la superestrella de Francia puede 'combinarse' con Vinicius Jr.
La forma sublime de Mbappé esta temporada
Mbappe ha sido el abanderado del Madrid esta temporada, llevando casi solo a Los Blancos con sus 18 goles en 16 partidos. Un pilar en el equipo desde su llegada en 2024, ha sido el jugador más importante, primero para Carlo Ancelotti y ahora para Xabi Alonso. Con el Madrid apuntando a un barrido completo de trofeos después de quedarse sin todos los títulos importantes la temporada pasada, Benzema dice que depende del resto dar un paso adelante y combinarse con el máximo goleador de la Liga de la temporada pasada.
- Getty Images Sport
¿Qué dijo Benzema?
Benzema, él mismo un exdelantero del Real Madrid, alguien que ha marcado 354 goles en 648 partidos para el club, ha elogiado a Mbappé por sus logros, pero cree que necesita apoyo adicional para anotar más. "Mbappé es mucho mejor esta temporada; anotar goles no es nuevo para él," dijo Benzema. "Lo hizo en el PSG, y en el Real Madrid va a marcar muchos más. Lo que esperamos de Kylian es que cuando tenga la oportunidad, la aproveche. Así es el Real Madrid."
El exinternacional francés también ha instado a Mbappé a combinarse con su compatriota brasileño Vinicius Jr, diciendo: "El Real Madrid lo necesita mucho, y hay partidos donde tiene que marcar, como contra el Atlético de Madrid, Liverpool. Estos son equipos que se echan atrás, y él tiene que estar a la altura, trabajar esas situaciones. Tiene que combinarse con Vini Jr. El Real Madrid está esperando a Mbappé para estos momentos, para llevar a casa la Liga de Campeones. Creo que puede hacerlo con los otros jugadores. No puede hacerlo solo. Necesita a Vini Jr, a otros jugadores... así es como es. Creo que Vini Jr, Mbappé, Rodrygo (aunque él no juega mucho), Bellingham... tienen que comunicarse. Uno está allí para marcar goles, otro para dar asistencias."
El consejo de Benzema a Jude Bellingham
Después de un período difícil, Jude Bellingham está recuperando poco a poco su forma goleadora perdida, lo cual se debe en parte a su lesión en el hombro y al cambio táctico en el Madrid bajo Alonso. Desde su regreso de la lesión a mediados de septiembre, el mediocampista inglés ha asegurado tres goles, incluyendo el esfuerzo ganador del partido contra la Juventus en la Liga de Campeones, y una asistencia. Benzema dijo: "No vamos a decirle a Bellingham que marque goles porque ese es el trabajo de Mbappé, ni le vamos a decir que sea el número 10 porque ese es el papel de Bellingham. Necesitan hablar. Ahora está mejor, pero necesita enfocarse más en esos momentos cuando el Real Madrid lo necesita porque tiene todo lo que necesita para hacerlo."
- Getty Images Sport
¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?
El contingente de Alonso volverá a la acción el 23 de noviembre, contra el Elche. Sin embargo, hasta el 7 de diciembre estarán jugando fuera de casa. Recientemente presenciaron una transformación del Bernabéu, que acogió el primer partido de la NFL en España. Sus partidos en casa estuvieron en espera debido a este megaevento, pero el 7 de diciembre regresarán a su tierra para jugar contra el Celta Vigo en la liga doméstica. Entre tanto, tienen partidos contra el Olympiacos (26 de noviembre), Girona (30 de noviembre) y el Athletic Club (3 de diciembre).