"¡No puede decir eso!" - Antonio Conte contesta a Luciano Spalletti por el polémico comentario sobre el Napoli
Lo que Spalletti dijo para enfurecer a Conte
Jonathan David adelantó a la Juventus en la primera mitad, antes de que Kenan Yildiz y Filip Kostić sentenciaran el partido con dos goles en los últimos 15 minutos en el Allianz Stadium. El resultado dejó al Napoli a nueve puntos del líder de la Serie A, el Inter.
Tras la victoria, Luciano Spalletti fue consultado sobre su valoración del rendimiento del Napoli y respondió: “Desde un punto de vista profesional, siempre se buscan los tres puntos, porque todos valen lo mismo. Pero ganar ante los ex campeones de Italia te da aún más confianza y refuerza la idea de que eres un equipo fuerte. Es un impulso anímico importante para el grupo. El Napoli está teniendo dificultades a la hora de tomar decisiones en este momento, aunque el once que presentaron fue prácticamente el titular. Todo depende del contexto actual, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer”.
El técnico añadió: “Fue un partido muy equilibrado, que se mantuvo abierto durante casi todo el encuentro. Un duelo complicado, ganado con justicia”.
Conte furioso con la etiqueta de 'excampeones'
El martes, Conte fue consultado sobre los comentarios de Spalletti y no ocultó su molestia. El técnico del Napoli declaró: “Después de ese partido uno necesita tomarse un respiro, sobre todo cuando hay tres encuentros seguidos en tan poco tiempo. No entendí lo que dijo. ¿‘Ex campeones’? Si realmente utilizó esa expresión, fue muy desafortunada”.
Conte añadió: “Seguimos llevando el Scudetto en el pecho y eso merece respeto. Yo nunca me habría permitido decir algo así sobre otro equipo. Lo lamento, porque Luciano Spalletti es un gran entrenador, pero debe ser un poco más cuidadoso con sus palabras”.
Y concluyó con firmeza: “No puede decir eso cuando todavía quedan 16 partidos por disputar; ¡ya nos ha quitado el Scudetto! Lo siento, porque hicimos mucho para ganarlo y merecemos respeto. Le deseo suerte”.
El enfoque se traslada a la Champions League
Conte es consciente de que el Napoli está obligado a derrotar a su antiguo club, el Chelsea, si quiere mantener vivas sus opciones de clasificación a las fases eliminatorias de la Champions Lague. El conjunto italiano llega a la octava jornada en la posición 25, a solo un punto de los puestos de play-offs. La semana pasada dejó escapar una gran oportunidad para fortalecer sus aspiraciones tras empatar 1-1 ante el Copenhague, pese a jugar gran parte del partido con un hombre más.
“Podríamos haber encarrilado la situación contra el Copenhague, pero no estuvimos a la altura”, reconoció Conte. “Ahora nos enfrentamos al Chelsea, los campeones del mundo de clubes. Los conozco muy bien: su proyecto, la inversión que realizan y la ambición que tienen. Tendremos que darlo todo y apoyarnos también en nuestro gran aliado, el Stadio Maradona, que no podemos subestimar”.
El técnico napolitano subrayó además la importancia del apoyo de la afición: “Los aficionados saben que el resultado debe ser decisivo. Conocemos lo que significa jugar con nuestra gente empujándonos desde la grada. Sería fantástico ver una marea azul impulsándonos hacia adelante”.
Conte se reencuentra con el Chelsea
Este será el primer partido en el que Conte se siente en el banquillo para enfrentarse al Chelsea desde agosto de 2022, cuando su Tottenham rescató un empate 2-2 en Stamford Bridge. Aquel encuentro quedó marcado por el tenso apretón de manos posterior al partido con Thomas Tuchel, recordado porque el entonces técnico de los Blues se negó a soltarlo al considerar que el italiano no lo había mirado a los ojos.
