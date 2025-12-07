'No puede controlarlo' – Deco revela novedades sobre el futuro de Hansi Flick en el Barcelona

El inicio irregular de Barcelona en la temporada reavivó el debate sobre el futuro de Hansi Flick en el Camp Nou, pese a que el alemán firmó una extensión en mayo que lo mantiene en el club hasta el verano de 2027. Tras un primer año histórico con un triplete doméstico, la segunda temporada de Flick comenzó con actuaciones mediocres y derrotas que rápidamente cambiaron la percepción pública y generaron dudas sobre su capacidad para sostener el éxito. En medio de estas críticas, Deco intervino públicamente para minimizar la narrativa de crisis, asegurando que el club sigue respaldando al técnico y que no se han discutido planes de salida anticipada.

La especulación aumentó tras un momento tenso entre Flick y Raphinha después del partido contra Alavés, interpretado por algunos como un conflicto interno. Flick desmintió cualquier enfrentamiento, aclarando que las tensiones en la banda reflejaban la presión competitiva, no un problema mayor. Con la recuperación de jugadores clave y la mejora en los resultados a finales de noviembre y principios de diciembre, las dudas sobre el futuro de Flick se suavizaron, aunque las declaraciones de Deco volvieron a poner el tema en discusión.

El director deportivo destacó que las fluctuaciones en la opinión pública son parte del trabajo en un club bajo constante escrutinio, donde incluso pequeños tropiezos pueden generar titulares y debate sobre la gestión táctica y la profundidad del equipo.