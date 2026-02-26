AFP
«No pudo explicarlo»: Nico Schlotterbeck y Niko Kovac se enfurecen con el árbitro después de que el defensa del Borussia Dortmund recibiera una tarjeta roja mientras estaba en el banquillo durante la derrota ante el Atalanta
Una tarjeta roja extraña
La expulsión repentina desconcertó tanto a los jugadores en el campo como al público atónito en las gradas, ya que no había ningún motivo aparente para una sanción tan severa. Para un defensa conocido por su compostura, la imagen de un Schlotterbeck desconcertado caminando solo por el túnel en los últimos compases de un partido crucial de la Europa League resumió una noche de caos absoluto. El extraño incidente dejó a los aficionados y a los comentaristas buscando respuestas en tiempo real. Aún conmocionado por la dura derrota y la confusa actuación arbitral, el internacional alemán recurrió más tarde a las redes sociales para expresar su profunda consternación tanto por la amarga eliminación del equipo como por su expulsión, que le resultó completamente incomprensible.
Schlotterbeck aclara las cosas
Con el fin de garantizar que su reputación permaneciera intacta y evitar que se extendieran narrativas falsas, Schlotterbeck utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una descripción detallada de lo que ocurrió en la banda. Explicó que sus acciones fueron una respuesta al comportamiento del banquillo del Atalanta durante un momento tenso del partido. «En primer lugar, tanto el equipo como yo personalmente estamos muy consternados. Después de que lo que parecieron diez jugadores del Atalanta se levantaran al mismo tiempo y se quejaran en voz alta, me levanté», escribió el vicecapitán del Dortmund. Insistió en que su intervención estaba dentro de los límites de la conducta deportiva, a pesar de la decisión del árbitro de expulsarlo por lo que parecía ser un intercambio verbal menor.
El defensa aclaró además que no hubo malicia ni lenguaje abusivo en el incidente, lo que hizo que la decisión del árbitro fuera aún más difícil de aceptar para el gigante de la Bundesliga. «Les dije que se sentaran. Eso fue todo. Sin insultos, sin faltar al respeto ni nada por el estilo», añadió Schlotterbeck. La falta de claridad por parte del equipo arbitral siguió siendo la principal fuente de frustración para el jugador, quien afirmó que ni siquiera el árbitro pudo justificar la decisión. «El árbitro no pudo explicarme por qué me sacó la tarjeta roja, ni siquiera después del partido. Solo quería aclarar eso», concluyó.
Kovac defiende a su estrella
El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, se mostró igualmente indignado, apoyando firmemente a su jugador y cuestionando los estándares arbitrales que se aplican en Italia. Cuando los medios de comunicación alemanes Ruhr24 le preguntaron sobre el incidente, Kovac descartó que se hubiera producido una falta grave. «Para mí no fue nada... No hubo ninguna pelea, nada», afirmó enfáticamente el técnico croata. Kovac parecía creer que el árbitro había reaccionado de forma exagerada ante un simple movimiento hacia el borde del área técnica, en lugar de ante una agresión real. El entrenador sugirió que la tarjeta roja podría haber sido una aplicación pedante de las reglas relativas a la zona técnica, aunque ni siquiera él estaba convencido de esa teoría, dada la severidad del castigo.
«Esa podría haber sido la única razón, pero hay que preguntárselo al árbitro, porque yo aún no he recibido una explicación en ese sentido», subrayó Kovac. Esta falta de comunicación por parte del equipo arbitral ha dejado un mal sabor de boca al Dortmund, que se siente víctima de una decisión que carecía de sentido común en un partido de eliminatoria europea de alta presión.
Las consecuencias de una salida caótica
En estos momentos, la pelota está en el tejado del árbitro y de la UEFA, que deben ofrecer una explicación formal sobre la expulsión, que supondrá una suspensión para Schlotterbeck en futuros partidos europeos. El incidente ha ensombrecido una noche que ya era difícil para el BVB, que luchó por contener a un Atalanta muy dinámico que aprovechó sus debilidades defensivas. Si bien el marcador de 4-1 habla por sí solo de un equipo que no logró rendir esa noche, a pesar de haber ganado el partido de ida por 2-0, la sensación de injusticia con respecto a la tarjeta roja se ha convertido en el centro de atención del análisis posterior al partido en Alemania.
Los amarillos y negros deben ahora volver a centrar su atención en la liga nacional, pero las repercusiones de esta eliminación de la Liga de Campeones probablemente seguirán resonando mientras el club busca aclaraciones sobre la actuación arbitral. Para Schlotterbeck, la frustración de no poder contribuir en el campo se vio agravada por la sensación de «devastación extrema» que le produjo ser sancionado por lo que él considera una falta inexistente. Dado que, según se informa, el árbitro no pudo justificar su decisión al jugador, el Dortmund se pregunta cómo se pudo tomar una decisión tan importante con tan poca transparencia en la principal competición de clubes de Europa.
