«No pudo explicarlo»: Nico Schlotterbeck y Niko Kovac se enfurecen con el árbitro después de que el defensa del Borussia Dortmund recibiera una tarjeta roja mientras estaba en el banquillo durante la derrota ante el Atalanta

Con el fin de garantizar que su reputación permaneciera intacta y evitar que se extendieran narrativas falsas, Schlotterbeck utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una descripción detallada de lo que ocurrió en la banda. Explicó que sus acciones fueron una respuesta al comportamiento del banquillo del Atalanta durante un momento tenso del partido. «En primer lugar, tanto el equipo como yo personalmente estamos muy consternados. Después de que lo que parecieron diez jugadores del Atalanta se levantaran al mismo tiempo y se quejaran en voz alta, me levanté», escribió el vicecapitán del Dortmund. Insistió en que su intervención estaba dentro de los límites de la conducta deportiva, a pesar de la decisión del árbitro de expulsarlo por lo que parecía ser un intercambio verbal menor.

El defensa aclaró además que no hubo malicia ni lenguaje abusivo en el incidente, lo que hizo que la decisión del árbitro fuera aún más difícil de aceptar para el gigante de la Bundesliga. «Les dije que se sentaran. Eso fue todo. Sin insultos, sin faltar al respeto ni nada por el estilo», añadió Schlotterbeck. La falta de claridad por parte del equipo arbitral siguió siendo la principal fuente de frustración para el jugador, quien afirmó que ni siquiera el árbitro pudo justificar la decisión. «El árbitro no pudo explicarme por qué me sacó la tarjeta roja, ni siquiera después del partido. Solo quería aclarar eso», concluyó.