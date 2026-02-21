Getty Images Sport
«¡No podemos perder!» - Declan Rice revela el descarado mensaje de Bukayo Saka sobre el derbi del norte de Londres, mientras el tambaleante Arsenal busca recuperarse contra el Tottenham
El Arsenal busca una respuesta tras el empate ante los Wolves
El Arsenal sigue líder de la Premier League, pero perdió la oportunidad de alejarse siete puntos del Manchester City tras caer ante el Wolverhampton, que remontó en los últimos minutos para empatar 2-2 el miércoles por la noche. Saka y Piero Hincapie habían dado una ventaja de 2-0 a los Gunners, pero los goles de Hugo Bueno y Tom Edozie aseguraron el reparto de puntos en Molineux.
El domingo, los londinenses tendrán la oportunidad de callar a sus críticos cuando visiten al Tottenham, su rival local, que estará bajo la mirada del nuevo entrenador Igor Tudor tras la marcha de Thomas Frank a principios de este mes. Los Spurs son decimosextos antes de la jornada del fin de semana y se enfrentan a la amenaza del descenso, ya que solo tienen cinco puntos de ventaja sobre el West Ham United, decimoctavo clasificado.
Rice permanece invicto en sus enfrentamientos con el Tottenham desde que se incorporó al Arsenal en 2023, y su última derrota ante los Lilywhites se produjo cuando capitaneaba al West Ham en la temporada 2022-23, con un resultado de 2-0. Ahora, el jugador de 27 años ha revelado lo que su compañero de club y de selección, Saka, le contó sobre los derbis del norte de Londres cuando se mudó al Emirates Stadium.
«No se pueden perder los derbis contra los Spurs».
Rice declaró a The Sun: «Recuerdo que Saka dijo: "No se pueden perder los derbis contra el Spurs". Para la afición, para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico... es un partido que no se puede perder».
El Arsenal lidera la tabla de la Premier League con cinco puntos de ventaja tras haber jugado un partido más que su rival por el título, el City, que puede reducir esa diferencia a dos puntos si vence al Newcastle United el sábado por la noche. Se están cuestionando la mentalidad de los Gunners, pero Rice cree que sus compañeros tienen una oportunidad de oro el domingo para demostrar que tienen lo que hay que tener para ganar su primer título de liga desde la temporada 2003-04.
En otro artículo de la misma publicación, el internacional inglés dijo: «El derbi del norte de Londres es el partido perfecto para responder a eso. Es un partido importantísimo, que va a ser decisivo en nuestra temporada. Queda mucho camino por recorrer, todavía hay muchos motivos para ser optimistas, hay perspectiva aquí. Seguimos teniendo una temporada increíble y no podemos dejar que ningún ruido externo nos perturbe.
Cuando hablamos de mentalidad, hemos demostrado una mentalidad increíble durante toda la temporada para estar donde estamos, no vamos a dejar que nada se interponga en nuestro camino».
Arteta confía en que los Gunners responderán
Los aficionados han lanzado la etiqueta «bottle jobs» (trabajos de botella) en dirección al Arsenal tras el empate con los Wolves, pero el entrenador Mikel Arteta ha rechazado ese término y afirma que su equipo debe aceptar las críticas «con entereza».
Ha declarado: «[Bottle jobs] no forma parte de mi vocabulario y no lo veo así porque no creo que nadie quiera hacer eso de forma intencionada. Yo no utilizaría esa palabra, pero eso es cosa mía.
Es una opinión individual, una perspectiva. Hay que respetarla. Eso es lo que dije después en la rueda de prensa. Si pierdes dos puntos contra el Wolverhampton por cómo se desarrolló el partido, hay que aceptarlo con dignidad.
Lo que me interesa mucho es el próximo partido, de qué estamos hechos, qué nos gusta de esto y cómo escribimos nuestro propio destino a partir de aquí».
El Arsenal espera terminar la temporada con un montón de trofeos.
A pesar de las burlas dirigidas hacia ellos, el Arsenal todavía tiene la oportunidad de ganar varios trofeos de aquí al final de la temporada. Tras los enfrentamientos ligueros con el Tottenham, el Chelsea y el Brighton, el equipo de Arteta visitará el Mansfield Town en la FA Cup y se enfrentará al City en la final de la Carabao Cup a finales de marzo.
El Arsenal goleó al Spurs en el primer derbi del norte de Londres de la temporada, con un magnífico hat-trick de Eberechi Eze.
