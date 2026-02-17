«No parece correcto»: Liam Rosenior acusado de «fingir» en el Chelsea tras la comparación con Graham Potter

El nombramiento de Rosenior en Stamford Bridge siempre iba a ser objeto de escrutinio, dada la historia reciente del club con entrenadores nacionales prometedores. Para muchos seguidores del Chelsea, la contratación de un entrenador inglés que pone mucho énfasis en el juego estructural y la filosofía táctica despierta recuerdos indeseados de la desafortunada etapa de Graham Potter.

Potter llegó procedente del Brighton con grandes expectativas, pero tuvo dificultades para imponer su personalidad en una plantilla repleta de fichajes caros y estrellas consagradas, lo que provocó su despido unos siete meses después. Rosenior llega como una figura algo desconocida, tras haber entrenado al Hull antes de asumir el cargo de entrenador del club hermano del Chelsea, el Estrasburgo de la Ligue 1. A principios de año fue fichado para sustituir a Enzo Maresca al frente de los Blues y ha tenido un buen comienzo, con ocho victorias y un empate en los 11 partidos que ha dirigido.

Sin embargo, Jamie Carragher no tardó en establecer un paralelismo entre Potter y Rosenior, señalando que la brillantez técnica por sí sola no es suficiente para sobrevivir al panorama político y social de un gigante moderno como el Chelsea.