En el último cuarto de hora de la primera parte del Napoli-Lazio, con los visitantes por delante en el marcador y Noa Lang entre los mejores del equipo de Max Allegri, los aficionados del Napoli silbaron a Lang cada vez que tocó el balón.

Al final del partido, Lang estaba a punto de abandonar el campo, pero sus compañeros lo convencieron de que fuera con ellos a saludar al público ante la Curva B, que entonó este cántico: «Merecemos más». También hubo cánticos contra Lang.