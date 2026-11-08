«No os oigo, no se os oye». Esta frase, que, según el periodista a pie de campo de DAZN, Alessio De Giuseppe, habría dirigido Noa Lang a la Curva A del Napoli, habría desatado una serie de fuertes pitadas desde el Maradona contra el neerlandés nacido en 1999.
Getty Images Sport
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«No os oigo, no se os oye»: sonora pitada a Lang en el Maradona de Nápoles
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En el último cuarto de hora de la primera parte del Napoli-Lazio, con los visitantes por delante en el marcador y Noa Lang entre los mejores del equipo de Max Allegri, los aficionados del Napoli silbaron a Lang cada vez que tocó el balón.
Al final del partido, Lang estaba a punto de abandonar el campo, pero sus compañeros lo convencieron de que fuera con ellos a saludar al público ante la Curva B, que entonó este cántico: «Merecemos más». También hubo cánticos contra Lang.
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