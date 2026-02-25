«¡No nos devolverán el punto!» - Joan Laporta responde a la admisión de error del Comité Español de Árbitros sobre la «patente pisada» en la derrota del Barcelona ante el Girona

Durante un acto de campaña en Mercabarna, donde se le vio interactuando con los trabajadores e incluso subiéndose brevemente a una carretilla elevadora, Laporta no se contuvo. «La sensación que me queda es que se ha reconocido que nuestra queja está bien fundada. Todo este lío se podría haber evitado si hubiera intervenido el VAR. Fue una entrada flagrante, y todas las entradas se castigan. Corregirlo es acertado, les felicito, pero no nos devolverán ese punto», se lamentó Laporta, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Barcelona para presentarse a la reelección.

El informe formal de la CTA sobre el incidente fue bastante explícito sobre el fallo de la tecnología esa noche. Tras la admisión, la cuenta oficial del club en las redes sociales incluso arremetió contra las autoridades, publicando: «Reconocer un error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente». Este intercambio público pone de relieve la postura del Barça, que actualmente está librando una dura batalla contra diversos factores externos mientras intenta asegurarse el título nacional frente a su rival, el Real Madrid.