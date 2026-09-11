La FIFA quiere evitar que se produzcan otros casos como el de Julián Alvarez: por eso, el máximo organismo mundial del fútbol está modificando las reglas sobre la rescisión de contratos. El nuevo artículo 17, en vigor desde el 1 de enero, busca hacer el sistema más justo para los jugadores cuyos clubes se niegan a negociar un traspaso.
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«No más casos Álvarez»: cambia la norma de la FIFA
LA MODIFICACIÓN
A partir del 1 de enero de 2027, la FIFA modificará el artículo 17, que regula las cláusulas de rescisión y las infracciones contractuales. Una vez entre en vigor, la nueva normativa obliga a las competiciones a adaptar sus contratos a un modelo en el que el precio por la resolución unilateral del contrato de un jugador sea razonablemente proporcionado a las circunstancias del traspaso.
EL CASO ÁLVAREZ
El objetivo es impedir que una de las dos partes utilice una suma desproporcionada como instrumento para bloquear de hecho la salida de un jugador. Esta modificación llega después de que varios traspasos fracasaran a causa de cláusulas de rescisión elevadas o de la negativa de algunos clubes a negociar la salida de un jugador que había expresado su deseo de marcharse, como ocurrió este verano con Julián Álvarez y el Atlético de Madrid.
EL CASO "LASS DIARRA"
El objetivo principal de esta nueva norma es tratar de frenar las controversias entre clubes y jugadores en caso de rescisión de contratos, como ocurrió en el conocido "caso Lass Diarra". Los representantes de los jugadores han respaldado esta modificación introducida por la FIFA. Hasta ahora, la indemnización a pagar se evaluaba caso por caso, sin una metodología definida ni criterios claros sobre la cantidad exacta, lo que daba lugar a resultados muy dispares.
LA MODIFICACIÓN
Por este motivo, la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ha decidido modificar el artículo, haciéndolo más transparente, objetivo y previsible. Las partes ahora pueden acordar contractualmente la indemnización, garantizando así una compensación completa por los daños sufridos. La nueva norma contempla dos escenarios: los contratos que incluyen una cláusula y los que no la incluyen. En los contratos con cláusula, la indemnización será igual a la cantidad acordada, salvo que sea manifiestamente excesiva e injusta. El caso de los contratos sin cláusula es más complejo, ya que el importe se calcula en función de los siguientes criterios: valor residual del contrato, remuneraciones no percibidas, valor de los servicios prestados por el jugador, pérdida de un posible traspaso, costes de sustitución y otros daños comprobados.
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