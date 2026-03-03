«No lo hemos visto» - Nick Woltemade, duda importante para el partido del Newcastle contra el Manchester United debido a una enfermedad, mientras Eddie Howe se enfrenta a una crisis de selección

El Newcastle ha recibido un duro golpe antes de la visita del Manchester United el miércoles, ya que Howe ha confirmado que una epidemia ha afectado a la plantilla del primer equipo. El momento no podía ser peor para los Magpies, que están desesperados por recuperarse de la decepcionante derrota por 3-2 en casa ante el Everton el pasado fin de semana. La enfermedad ha trastocado considerablemente los planes de entrenamiento y ha dejado al cuerpo técnico sudando por la disponibilidad de varias figuras clave.

La principal preocupación se centra en Woltemade, el fichaje estrella del verano. El delantero alemán, que llegó al St James' Park procedente del Stuttgart en una sonada operación de 69 millones de libras, lleva varios días sin poder participar en los preparativos del primer equipo. Aunque algunos miembros de la plantilla parecen haberse recuperado rápidamente de la misteriosa enfermedad, el estado de Woltemade sigue siendo precario, y el equipo médico supervisa su recuperación antes del enfrentamiento con el United de Michael Carrick.

Howe admitió durante la rueda de prensa previa al partido que la ausencia del delantero en los entrenamientos es una preocupación creciente. El entrenador señaló que el problema surgió por primera vez durante el partido contra el Everton, en el que Jacob Ramsey se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso. Aunque Ramsey ya ha vuelto a jugar, Woltemade aún no da señales de haberse recuperado al 100 %.