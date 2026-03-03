Getty Images Sport
«No lo hemos visto» - Nick Woltemade, duda importante para el partido del Newcastle contra el Manchester United debido a una enfermedad, mientras Eddie Howe se enfrenta a una crisis de selección
La enfermedad se extiende por el campamento de Tyneside.
El Newcastle ha recibido un duro golpe antes de la visita del Manchester United el miércoles, ya que Howe ha confirmado que una epidemia ha afectado a la plantilla del primer equipo. El momento no podía ser peor para los Magpies, que están desesperados por recuperarse de la decepcionante derrota por 3-2 en casa ante el Everton el pasado fin de semana. La enfermedad ha trastocado considerablemente los planes de entrenamiento y ha dejado al cuerpo técnico sudando por la disponibilidad de varias figuras clave.
La principal preocupación se centra en Woltemade, el fichaje estrella del verano. El delantero alemán, que llegó al St James' Park procedente del Stuttgart en una sonada operación de 69 millones de libras, lleva varios días sin poder participar en los preparativos del primer equipo. Aunque algunos miembros de la plantilla parecen haberse recuperado rápidamente de la misteriosa enfermedad, el estado de Woltemade sigue siendo precario, y el equipo médico supervisa su recuperación antes del enfrentamiento con el United de Michael Carrick.
Howe admitió durante la rueda de prensa previa al partido que la ausencia del delantero en los entrenamientos es una preocupación creciente. El entrenador señaló que el problema surgió por primera vez durante el partido contra el Everton, en el que Jacob Ramsey se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso. Aunque Ramsey ya ha vuelto a jugar, Woltemade aún no da señales de haberse recuperado al 100 %.
Las lesiones se agravan por el brote viral
El brote viral es el último obstáculo en lo que se está convirtiendo en una auténtica crisis de selección para Eddie Howe. El Newcastle ya está atravesando un periodo complicado sin varias de sus estrellas principales, entre ellas el capitán del club, Bruno Guimaraes. La falta de liderazgo y presencia física en el centro del campo del equipo ha sido evidente en las últimas semanas, lo que ha contribuido a una mala racha que ha hecho que el club caiga al puesto 13 de la tabla de la Premier League.
Más allá de las preocupaciones por las enfermedades, los Magpies definitivamente no podrán contar con Lewis Miley, Emile Krafth y Fabian Schar. Había esperanzas de que Tino Livramento pudiera regresar a tiempo para reforzar la defensa, pero la participación del lateral sigue siendo muy dudosa para el partido de mitad de semana. Howe indicó que, si bien la rehabilitación del defensa avanza bien, el rápido cambio de rumbo desde el partido del sábado hace que sea poco probable que vuelva a competir el miércoles.
«Jacob [Ramsey] estuvo ayer, entrenó bien, así que se está recuperando rápidamente», dijo Howe. «Es evidente que hay algo, una enfermedad, potencialmente en la plantilla, porque Nick Woltemade ha enfermado y no lo hemos visto desde hace un par de días. Ya veremos, le daremos todas las oportunidades».
Howe aborda la creciente lista de ausencias
El entrenador del Newcastle expresó su frustración por la imprevisibilidad de la situación actual, concretamente en lo que respecta a la fecha de regreso de Livramento. «Creo que posiblemente [sea demasiado pronto para Livramento]. Creo que cada vez está más cerca», añadió. «Sé que he preguntado mucho por él y entiendo por qué, porque yo hago lo mismo con el equipo médico. Es como una cadena que se va transmitiendo, estamos desesperados por que vuelva a estar disponible, pero tiene que ser en el momento adecuado.
No todas las lesiones son tan sencillas como dar una fecha de regreso y que el jugador vuelva. Siempre hay pequeños imprevistos que pueden surgir. Creo que va un poco adelantado con respecto al calendario inicial, pero sí, ahora mismo se encuentra en la última fase de su rehabilitación».
Una noche decisiva en St James' Park
El Newcastle recibe al United el miércoles 4 de marzo, con el saque inicial previsto para las 20:00 GMT. El equipo médico realizará las evaluaciones finales a Woltemade y otros jugadores afectados la mañana del partido. Si el delantero alemán fuera descartado, Howe podría verse obligado a realizar un reajuste táctico, posiblemente utilizando un sistema de falso nueve o apoyándose en una delantera menos experimentada para liderar el ataque.
Tras ese partido, los Magpies tienen programada una serie de encuentros difíciles, entre ellos contra el Manchester City en la FA Cup, el Barcelona en la Liga de Campeones y el Chelsea en la Premier League.
